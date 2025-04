Após vídeo, Israel muda versão de assassinatos de paramédicos em Gaza

O exército israelense forneceu novos detalhes que mudaram sua versão inicial sobre o assassinato de 15 trabalhadores de emergência perto da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, no mês passado, mas disse que investigadores ainda examinam as evidências.

Os 15 paramédicos e socorristas foram mortos a tiros em 23 de março e enterrados em uma cova rasa, onde seus corpos foram encontrados uma semana depois por funcionários das Nações Unidas e do Crescente Vermelho Palestino. Outro homem ainda está desaparecido.

Os militares de Israel disseram inicialmente que os soldados abriram fogo contra veículos que se aproximaram de sua posição de forma "suspeita" no escuro, sem luzes ou marcações. Eles disseram que mataram nove militantes do Hamas e da Jihad Islâmica que estavam viajando em veículos do Crescente Vermelho Palestino.

No entanto, um vídeo recuperado do celular de um dos homens mortos e publicado pelo Crescente Vermelho Palestino mostra trabalhadores de emergência em seus uniformes e ambulâncias e caminhões de bombeiros claramente marcados, com as luzes acesas, sendo atacados a tiros pelos soldados israelenses.

O único sobrevivente conhecido do incidente, o paramédico do Crescente Vermelho Palestino Munther Abed, também disse ter visto soldados israelenses abrindo fogo contra veículos de emergência claramente identificados.

Um oficial militar israelense disse no final do sábado que investigadores estão examinando o vídeo e que as conclusões devem ser apresentadas aos comandantes do exército neste domingo.

A mídia israelense informada pelos militares relatou que as tropas haviam identificado pelo menos seis dos 15 mortos como membros de grupos militantes. No entanto, o oficial se recusou a fornecer qualquer evidência ou detalhe de como as identificações foram feitas, dizendo que não queria compartilhar informações confidenciais.

"De acordo com nossas informações, havia terroristas no local, mas a investigação ainda não terminou", disse ele a jornalistas na noite de sábado.

A ONU e a Cruz Vermelha Palestina exigiram uma investigação independente sobre a morte dos paramédicos.

Autoridades do Crescente Vermelho disseram que 17 paramédicos e trabalhadores de emergência do Crescente Vermelho, do Serviço de Emergência Civil e da ONU foram enviados para responder a relatos de ferimentos causados por ataques aéreos israelenses.

Além de Abed, que foi detido por várias horas antes de ser liberado, outro trabalhador ainda está desaparecido.

Fogo aberto

O oficial militar disse que os resultados iniciais da investigação mostraram que as tropas de Israel abriram fogo contra um veículo por volta das 4h da manhã, matando dois membros das forças de segurança interna do Hamas e fazendo outro prisioneiro, que, segundo o oficial, admitiu em interrogatório ser do Hamas.

Com o passar do tempo, vários veículos passaram pela estrada até que, por volta das 6h da manhã, ele disse que as tropas receberam informações da vigilância aérea de que um grupo suspeito de veículos estava se aproximando.

"Eles acharam que se tratava de outro incidente como o que aconteceu às 4h da manhã e abriram fogo", disse o oficial.

Ele disse que as imagens de vigilância aérea mostraram que as tropas israelenses estavam a uma certa distância quando abriram fogo, e negou os relatos de que as tropas israelenses algemaram pelo menos alguns dos paramédicos e atiraram neles à queima-roupa.

"Não foi de perto. Eles abriram fogo de longe", disse ele. "Não há maus-tratos contra as pessoas de lá."

Ele disse que os soldados de Israel haviam se aproximado do grupo que haviam atacado, identificando pelo menos alguns deles como militantes. No entanto, ele não explicou quais evidências levaram a essa avaliação.

"E, a seu ver, eles tiveram um encontro com terroristas, o que é um encontro bem-sucedido com terroristas."

Ele disse que as tropas de Israel informaram a ONU sobre o ataque no mesmo dia e inicialmente cobriram os corpos com uma rede de camuflagem até que pudessem ser recuperados. As autoridades da ONU não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

"Não houve nenhum incidente em que as IDF tentaram encobrir. Pelo contrário, eles ligaram para a ONU imediatamente."

Mais tarde, quando a ONU não chegou imediatamente para levar os corpos, os soldados os cobriram com areia para impedir que os animais os pegassem, disse o funcionário.

Ele disse que os veículos foram empurrados para fora do caminho por um veículo pesado de engenharia para limpar a estrada, mas não conseguiu explicar por que os veículos foram esmagados pelo veículo de engenharia e depois enterrados.

