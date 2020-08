Thiago Silva se despede do PSG após oito anos defendendo o clube

Tem zagueiro de Seleção Brasileira livre no mercado. Após oito anos defendendo o Paris Saint-Germain (PSG), Thiago Silva anunciou oficialmente a sua saída do clube francês. O “Monstro” publicou fotos e uma mensagem de despedida em sua conta oficial do Instagram.

“Hoje se fecha um ciclo, depois de 8 anos no PSG, eu gostaria de agradecer aos meus colegas de equipe, à toda equipe técnica e direção, à torcida, à minha família, a Deus e aos meus amigos por todos esses felizes anos que vivemos na Cidade-luz. Aqui, junto com a minha esposa, vivemos momentos inesquecíveis, nossos filhos cresceram, nos tornamos cidadãos franceses, e vamos levar para sempre esses anos vividos e a França em nossos corações. Muito obrigado”.

O PSG homenageou o zagueiro brasileiro com um vídeo publicado nas contas do Instagram e no Twitter. O clube desejou sorte ao jogador e afirmou que o zagueiro ficará marcado na história do PSG.

Thiago Silva era o capitão do Paris Saint-Germain e conquistou 24 títulos com o time francês. O brasileiro vai completar 36 anos no dia 22 de setembro, e já sabia que não teria seu contrato renovado. Apesar de muitos torcedores pedirem a transferência do zagueiro para um clube brasileiro, em especial a torcida do Fluminense, a imprensa europeia afirma que o Chelsea é time mais próximo de contratar o jogador.