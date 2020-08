Treze abre vantagem sobre rival Campinense na final do Paraibano

No primeiro Clássico dos Maiorais pela decisão do Campeonato Paraibano, o Treze levou a melhor sobre o Campinense. Nesta quarta-feira (12), em Campina Grande (PB), o Galo da Borborema fez 2 a 0 no maior rival e pode até perder por um gol de diferença na partida de volta da final, no sábado (15), às 16h (de Brasília). À Raposa, será necessário ganhar por três gols ou mais de saldo. Se vencer por dois, a decisão será nos pênaltis.

Fim de jogo no Amigão! Com gols de Alexandre e Bruno Mota, o Treze vence o Campinense por 2 a 0 e abre vantagem na grande decisão! O segundo jogo, que definirá o Campeão Paraibano 2020, acontecerá no próximo sábado (15), às 16h, no Estádio Governador Ernani Sátyro - O Amigão! pic.twitter.com/4mM1FPtSgx — Treze Futebol Clube (de 🏡) (@TrezeFC) August 12, 2020

Apesar de o Campinense ter começado o jogo mais agressivo, foi o Treze quem criou as melhores chances e balançou as redes no estádio Amigão. Aos 25 minutos, o meia Douglas Lima deu passe açucarado para o camisa 10 Alexandre Santana abrir o placar, batendo na saída do goleiro Wellington.

No segundo tempo, o meia Bismarck, da Raposa, acertou o travessão, aos 38 minutos, após um rebote do arqueiro Jeferson. Quatro minutos depois, veio o castigo: o meia Bruno Mota recebeu do atacante Ermínio perto da marca do pênalti, girou e mandou para o gol, sacramentando a vitória do Treze.

Campeão pela última vez em 2011 e dono de 15 títulos paraibanos, o Galo disputa a primeira final estadual desde 2017, quando foi superado pelo Botafogo de João Pessoa. O Campinense, com 20 taças estaduais no currículo, tenta evitar o terceiro vice-campeonato seguido. A última conquista foi em 2016.

Veja aqui a classificação atualizada do Campeonato Paraibano.