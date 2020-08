Vôlei: mercado segue aquecido antes da temporada 2020/2021

Nesta quarta-feira (12), o Osasco/Audax fez mais dois anúncios, através de suas redes sociais, de reforços para a temporada 2020/2021. A central Mayany, de 23 anos e que estava no São Paulo/Barueri, foi contratada. “Estou bastante animada e ansiosa para começar essa nova fase”, afirmou Mayany, que teve também passagem destacada pelo Minas e pela seleção brasileira, sendo prata na Liga das Nações de 2019.

Já a levantadora Amanda Sehn, de 22, teve o contrato renovado. Assim, a equipe do técnico Luizomar de Moura tem 12 atletas confirmadas para as próximas competições. Renovaram os contratos a líbero Camila Brait, a levantadora Roberta e as centrais Bia e Karyna Malachias. Chegaram ao clube as ponteiras Tainara, Sonaly e Gabi Cândido, a levantadora Naiane, a central Camila Paracatu e a oposta Tandara.

O Sesi Bauru, que ao lado da equipe da grande São Paulo vem tendo participação intensa no mercado antes do início da nova temporada, contratou a experiente ponteira Mari Casemiro, de 33 anos. A confirmação da volta da jogadora ocorreu nesta quarta-feira. “As expectativas são grandes e as melhores possíveis. Com elenco montado e a grandeza do Sesi Vôlei Bauru, vamos brigar jogo a jogo pra chegar ao topo e buscar títulos”, disse a atleta. No ano passado, ela estava no Fluminense. Além de Mari, a equipe do interior paulista já conta com as líberos Júlia e Brenda Castillo, as levantadoras Dani Lins e Carol Leite, as centrais Mara, Adenízia e Mayhara, a ponteira Vanessa Janke, as opostas Polina Rahimova, Pamela Sanabio e Tiffany.

Enquanto isso, na última terça (11) o Minas apresentou a primeira novidade. É o retorno da ponteira Pri Daroit, de 32 anos, que vai para a terceira passagem pela equipe da capital mineira. “Tenho um carinho enorme pela torcida do Minas, que sempre me respeitou, mesmo quando jogava contra o clube. Espero que seja uma temporada de muito sucesso para nós”, comentou a jogadora, que no ano passado estava no Praia Clube de Uberlândia. Nesta quarta-feira (12), o clube confirmou também o acerto com a central Lara Nobre, de 31 anos. No início da semana, o clube já havia anunciando também as renovações dos contratos da levantadora Macrís, das centrais Thaisa e Carol Gattaz, da líbero Léia, da ponteira Kasiely e do técnico italiano Nicola Negro.

Vôlei masculino

O time masculino do Minas também teve uma série de renovações anunciadas na última terça-feira (11). Através de seu perfil no Instagram, o clube confirmou a permanência do ponteiro Honorato, do líbero Maique, do central Matheus “Pinta”, do ponteiro argentino Nicolas Lazo e do treinador Nery Tambeiro para a temporada 2020/2021.