Após goleada em casa, Carlos Barbosa é vice-lider do grupo B da LNF

O Carlos Barbosa aproveitou a chance de jogar em casa e goleou o Blumenau por 5 a 1, alcançando a vice-liderança do Grupo B da LIga Nacional de Futsal (LNF). O time gaúcho soma com 13 pontos em sete jogos. A partida, realizada no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, na cidade de Carlos Barbosa (RS), teve transmissão ao vivo na TV Brasil. O Blumenau é o lanterna da chave: soma três pontos em cinco partidas disputadas..

A vitória do time gaúcho foi construída logo no início do jogo. Na metade da etapa inicial, Lé fez o trabalho de pivô, ajeitou para Pedro Rei fuzilar o goleiro catarinense e abrir o placar. Faltando oito minutos para acabar o primeiro tempo, o artilheiro do jogo entrou em cena: Vini, do Carlos Barbosa. Logo após uma tentativa de empate do Blumenau, interrompida pela atuação do goleiro Gian Wolverine, a equipe gaúcha armou um rápido contra-ataque, que acabou com Vini ampliando o placar para 2 a 0. Logo na sequência, o Carlos Barbosa fez mais um, após uma bela bela troca de passes que envolveu todos jogadores da equipe, que deixaram o camisa sete Jedi pronto para finalizar. Ele chutou forte, o goleiro catarinense evitou o gol, mas a bola caiu nos pés do Vini que marcou o segundo dele, e o terceiro do Carlos Barbosa apenas no primeiro tempo.

A @acbf amplia o placar em Carlos Barbosa! 5 x 1!



Acompanhe #ACBFxBLU ao vivo pela LNFTV em https://t.co/0lv7OC5vCB! pic.twitter.com/UylOGrAiMO — LNF (@lnfontime) September 27, 2020

Depois do intervalo, já com a vitória praticamente garantida, o s gaúchos administrou o jogo. Lé, artilheiro da equipe na edição deste ano da LNF, marcou o quinto gol dele no torneio. Faltando oito minutos para o final, o Blumenau estava com toda a equipe na quadra de ataque, inclusive o goleiro Ivan, para tentar diminuir o placar. Mas Lé roubou a bola, foi mais rápido e acertou de longe o funda da rede. 4 a 0 para o Carlos Barbosa. Na reta final do jogo, saíram mais dois gols. Mika, descontou para o Blumenau, após rebote do goleiro Gian Wolverine. Mas o time catarinense ficou por aí. Pouco depois, Douglinhas aproveitou um erro na saída de bola do Blumenau e deixou o dele, completando o placar em 5 a 1.

"A gente sabia da importância dos três pontos. Vínhamos de altos e baixos no torneio. E sabíamos que precisávamos dessa vitória para tentar embalar no torneio. Agora vamos para dois jogos fora de casa contra Cascavel e Joinville para tentar dar prosseguimento ao bom momento", disse Lé, o artilheiro dao Carlos Barbosa, em entrevista após o jogo

Do outro lado, Mika, autor do único gol do Blumenau reconheceu o esforço do time catarinense: "A gente sabia que o jogo seria complicado. O nosso grupo é novo. Estamos tentando mostrar o nosso trabalho. A base é formada em casa, muito jovem. É a estreia do Blumenau na Liga. Mas agora é seguir de cabeça erguida".

Confira AQUI a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal (LNF).