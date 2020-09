Atlético-GO e Fluminense lutam por vaga na Copa do Brasil

Atlético-GO e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (24) pelo segundo jogo da Quarta Fase da Copa do Brasil. O duelo será realizado no Estádio Olímpico, em Goiânia (GO), às 20h (horário de Brasília). Como na partida de ida os tricolores venceram por 1 a 0 em casa, no Maracanã, o empate no confronto de hoje já é o suficiente para os tricolores avançarem às oitavas de final. Já o Dragão precisa vencer por dois gols de diferença para prosseguir na competição. Se a vitória for pelo placar mínimo, cariocas e goianos definem a classificação na disputa de pênaltis.

A equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann chegou na capital goiana sem o atacante Fred. O jogador se reapresentou na última segunda-feira (21) no Centro de Treinamento Carlos Castilho (CT do clube), após cumprir quarentena por ter testado positivo para o novo coronavírus. Apesar de já estar recuperado da doença, a comissão técnica preferiu preservá-lo da lista de relacionados para o jogo desta noite, devido ao curto período de treinamentos desde a reapresentação do atleta após intervalo de inatividade cumprindo isolamento social. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor é o 10º colocado, com 14 pontos conquistados, enquanto o Rubro-Negro ocupa a 14ª posição, tendo somado 12 na tabela de classificação.

Os dois clubes também já se enfrentaram pelo primeiro turno do Brasileirão neste mês de setembro. Na ocasião, pela sétima rodada, o placar terminou empatado por 1 a 1 no Maracanã. Com América-MG, Botafogo, Ceará e Juventude já asseguraram o acesso às oitavas de final. Os cinco clubes vencedores da Quarta Fase se juntam aos times previamente classificados, que é o caso dos campeões do ano passado da Copa do Nordeste, da Série B do Brasileirão e da Copa Verde, com as oito equipes que ingressaram na Libertadores deste ano. Além do lado esportivo, o financeiro é um outro atrativo para as equipes. Cada clube que avançar vai embolsar R$ 2,6 milhões de premiação pagos pela CBF.