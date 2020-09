Basquete: Leandrinho anuncia aposentadoria das quadras

Nesta segunda-feira (14), o ala-armador Leandrinho anunciou a aposentadoria das quadras de basquete. O atleta campeão da NBA na temporada de 2014/2015 pelo Golden State Warrios defendeu até a temporada passada o Minas Tênis Clube no Novo Basquete Brasil, inclusive foi o maior cestinha do torneio. Agora, ele retorna aos Estados Unidos para assumir um cargo na comissão técnica do Golden State. Ele aceitou o convite do técnico Steve Kerr e vai trabalhar na formação de atletas.

"Estou pronto para um novo começo, uma nova caminhada, de novo com a bola laranja nas mãos. A transição será rápida, como sempre foi. É uma enorme alegria anunciar meu retorno ao Golden State Warriors, como Player Mentor Coach", disse o ex-atleta na página pessoal no Instagram.

Além do título na temporada 2014/2015, Leandrinho foi considerado o melhor sexto homem quando defendia o Phoenix Suns, em 2007. Durante a carreira, fez 850 jogos na principal liga de basquete do mundo. Com a camiseta verde e amarela, foram mais de 100 participações, quatro Copas do Mundo e duas olimpíadas.

"Me considero um vencedor. Saí da periferia para fazer 850 jogos na maior liga de basquete do planeta e mais de 100 jogos defendendo o meu país. Fui o primeiro brasileiro a receber um prêmio individual na NBA. Caramba! Não tem como não me orgulhar. Acredito que consegui jogar em alto nível durante todos esses anos".

Pelo Twitter, a Confederacão Brasileira de Basketball agradeceu ao atleta.