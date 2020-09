Brasileiro: Botafogo e Athletico empatam na abertura da rodada

O Botafogo foi até a Arena da Baixada nesta quarta (9) para enfrentar o Athletico-PR no jogo que abriu a nona rodada do Campeonato Brasileiro. E o time de General Severiano empatou em 1 a 1 com o Furacão.

Com este resultado, o Botafogo chega a uma sequência de cinco jogos sem triunfos.

Dificuldades de criar

Sem o japonês Honda, poupado por opção do técnico Paulo Autuori, o time carioca começa o jogo com muita dificuldade de articulação de jogadas no meio-campo. Assim, a equipe paranaense acaba tendo as melhores oportunidades da etapa inicial, com Fabinho, Nikão e Léo Cittadini.

Porém, no último minuto do primeiro tempo Bruno Nazário marca, mas o gol acaba anulado pelo juiz Vinícius Gonçalves Dias Araújo, que assinala impedimento do volante Caio Alexandre, que iniciou a jogada.

Gols no segundo tempo

Na segunda etapa a partida fica mais aberta, com as duas equipes buscando a vitória. E essa nova postura do time carioca é fruto da entrada de dois jogadores no segundo tempo, o volante colombiano Rentería (que estreou pela equipe carioca) e o atacante Rhuan. E é justamente graças a jogada do camisa 17 que surge o gol.

Aos 31 Rhuan é atingido por Alvarado dentro da área, e o juiz assinala pênalti. O lateral Victor Luis chuta forte para abrir o placar.

Jogando em casa, e com a desvantagem no marcador, o técnico Eduardo Barros tira o volante Erick e promove a entrada do meia Ravanelli, que deixa tudo igual aos 35. Após boa jogada de Geuvânio, o camisa 14 chuta de primeiro para vencer Diego Cavalieri.

Por pouco, a situação não ficou pior para o Botafogo, pois, nos últimos minutos, o juiz assinalou pênalti para o Athletico. Nikão vai para a cobrança, mas bate muito mal, para fora, desperdiçando a chance da virada.

Agora, na próxima rodada o Botafogo faz o clássico com o Vasco, no próximo domingo (13), enquanto o Athletico recebe o Coritiba na Arena da Baixada, para o clássico paranaense no sábado (12).

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.