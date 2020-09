Brasileiro: Ceará vence Clássico-Rei na abertura da sétima rodada

O Ceará venceu o Clássico-Rei contra o Fortaleza nesta quarta (2). A vitória de 1 a 0 do Vozão, obtida no estádio do Castelão, abriu a sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vozão garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos. Charles cruza e Vinícius finaliza marcando um belo gol, o seu nono pelo Ceará em 2020.

Você pode até ter vibrado com o gol, mas ninguém vibrou como o autor da assistência, @CharlesMatos35. É um torcedor em campo!



📸 Felipe Santos / Ceará SC pic.twitter.com/UWXqLwGP3E — Ceará SC🎗 (@CearaSC) September 3, 2020

A partir daí, o Campeão da Copa do Nordeste administrou a vantagem até o final do confronto.

Tropeço do Tricolor

O Fluminense recebeu o Atlético-GO no estádio do Maracanã, e empatou em 1 a 1 em jogo no qual atuou a maior parte do tempo com 10 jogadores

Fluminense 1x1 Atlético Goianiense



Um passo de cada vez. PRA CIMA DELES, DRAGÃO!#BRACG pic.twitter.com/vR06Y9dBHP — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) September 3, 2020

O Tricolor das Laranjeiras abriu o placar logo aos 6 minutos de partida. E foi um golaço. Nenê cruza para a área, onde o centroavante Evanílson acerta um belo voleio no ângulo para vencer o goleiro Jean.

Mas o Fluminense vê a sua situação complicar, com a expulsão do volante Hudson ainda aos 39 minutos do primeiro tempo. O jogador derruba Renato Kayzer em jogada de contra-ataque e recebe seu segundo amarelo no jogo.

Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor conseguiu segurar a vantagem até o intervalo. Porém, na etapa final o Atlético-GO aproveitou a vantagem numérica e tomou conta do confronto.

E esse domínio se transformou no gol do empate aos 33 do segundo tempo, quando Michel Araújo perde a bola na defesa para Chico, que cruza para Renato Kayzer fazer de cabeça.

O Fluminense ainda tentou retomar a vantagem, mas não teve força para fazer o segundo.

Vitória fora de casa

Já o Corinthians foi até o estádio da Serrinha, em Goiânia, e arrancou uma vitória de 2 a 1 sobre o Goiás.

#PraCimaTimão



Fim de jogo em Goiânia! Com gol contra do zagueiro e de @DaniloAvelar, Corinthians supera o Goiás fora de casa por 2 a 1 e soma mais três pontos no @Brasileirao!#VaiCorinthians pic.twitter.com/ot3OOGFLhC — Corinthians (@Corinthians) September 3, 2020

Jogando fora de casa, a equipe do Parque São Jorge contou com a sorte para abrir o placar. Aos 27 minutos Cantillo lança Ramiro, que desvia de cabeça. O zagueiro Fábio Sanches tenta cortar a jogada, mas acaba marcando contra.

Porém, aos 19 da etapa final a equipe da casa conseguiu igualar o marcador. Vinícius recebe nas costas da defesa e tem apenas o trabalho de tocar colocado para vencer o goleiro Cássio.

No entanto, o Corinthians não se entregou, e conseguiu garantir a vitória aos 45 minutos do segundo tempo. O zagueiro Danilo Avelar finaliza de cabeça após cobrança de escanteio do recém-contratado Otero.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.