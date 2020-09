Bruno Soares e Luisa Stefani avançam às oitavas do Aberto de Roma

Os campeões do US Open, o brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic, estrearam com vitória nesta quarta-feira (16), no Master 1000 de Roma e se classificaram para as oitavas de final. A dupla passou com tranquilidade pelo croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek. A dupla Soares-Pavic precisaram de apenas 58 minutos para fazer 2 sets a 0 (6/1 e 6/3). Nesta quinta-feira (17), eles voltam ao saibro contra Sander Gille e Joran Vliegen, dupla belga que eliminou o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, das duplas, no US Open, na semana passada.

Na disputa feminina, a brasileira Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter também asseguraram vaga nas oitavas, ao estrearem com vitória esta manhã. Fizeram 2 sets a 0 diante da russa Anna Blinkova e da cazaque Elena Rybakina (6/4 e 7/6). Amanhã (17), Stefany e Carter enfrentarão a dupla norte-americana Cori Gauff e Christina McHale, que entraram no lugar da dupla belga Elise Mertens e Kirsten Flipkens que desistiu da disputa.

Na outra estreia de duplas, o mineiro Marcelo Melo e polonês Lukasz Kubot perderam para os franceses Nicolas Mahut e Benoit Paire por 2 sets a 1 (7/6, 2/6 e 10-6), após uma hora e quarenta minutos de partida. Melo entrou em quadra longe do seu melhor condicionamento físico, por causa de uma lesão no ombro direito.