Ceará e Brusque decidem classificação às oitavas da Copa do Brasil

Ceará e Brusque entram no campo da Arena Castelão, nesta quarta-feira (23), às 21h30, pela Copa do Brasil. Jogando em casa, o Vozão está mais perto da vaga para as oitavas de final, pois venceu o Quadricolor por 2 a 0 no primeiro confronto em Santa Catarina. A vantagem pode até dar ao técnico Guto Ferreira o luxo de poupar alguns jogadores para a próxima rodada da Série A Campeonato Brasileiro. Na 11ª posição na tabela, o Ceará perdeu por 4 a 2 na última rodada para o Bragantino, fora de casa.

Do outro lado hoje (23) está o Brusque, líder do grupo B da Série C. No último domingo (20), o Brusque ganhou o Tombense, por 1 a 0, quebrando uma série de três derrotas. Na noite desta quarta (25), a equipe catarinense, comandada pelo técnico Jerson Testoni, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

DIA DE JOGO! 🇱🇹



O Brusque FC enfrenta o Ceará pela segunda partida da quarta fase da Copa do Brasil, às 21h30, na Arena Castelão!#DiaDeBrusque #EmBuscaDeMais #MaiorDoVale #Bruscão pic.twitter.com/hiXlmvfn3j — Brusque FC (@Brusqueoficial) September 23, 2020

Os classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil recebem premiação da CBF de R$ 2,6 milhões. Depois do compromisso de hoje (23), o Ceará recebe o Goiás em Fortaleza, e o Brusque vai direto do Nordeste para o Rio de Janeiro para encarar o Volta Redonda.

Vasco e Botafogo

Os alvinegros derrotaram os cruzmaltinos por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos. Em caso de empate nesta quarta (23), o Botafogo comandado pelo técnico Paulo Autuori se classifica às oitavas. Já para os vascaínos prosseguirem, terão de vencer por uma vantagem de dois gols. Se ganhar pelo placar mínimo, ao fim dos 90 minutos de jogo, haverá disputa de pênaltis.

O clássico Vasco e Botafogo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional a partir das 21h. Acompanhe abaixo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagens de Mauricio Costa.