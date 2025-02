Antonelli coloca Mercedes na liderança em 1ª sessão de testes da F1

Lewis Hamilton percorreu mais do que a distância total de uma corrida em seu primeiro dia de testes para a Ferrari nesta quarta-feira (26), mas o italiano Andrea Kimi Antonelli, seu substituto na Mercedes, liderou a tabela de tempos da sessão de abertura e fez a maior quilometragem.

Sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Hamilton completou um sólido total de 70 voltas e foi o quinto mais rápido na hora do almoço no circuito de Sakhir, no Bahrein, com os tempos tendo pouca importância nesse estágio.

Antonelli, 18 anos, foi o primeiro a sair para a pista e liderou ao final das quatro horas iniciais, com uma volta mais rápida de 1min31s428 com pneus médios e 78 voltas sem incidentes.

First session of testing comes to a close ✅



Kimi completed 78 laps, the most of any driver, and topped the timesheets with a 1:31.428 👊 pic.twitter.com/PWwka19dWY — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 26, 2025

O neozelandês Liam Lawson, novo companheiro de equipe do quatro vezes campeão mundial Max Verstappen na Red Bull, rodou seu novo RB21, mas foi o segundo mais rápido e 0s132 mais lento, com Alex Albon, da Williams, em terceiro.

Lawson deu 58 voltas e Albon 63, em um dia que começou ventoso e frio, com cerca de 14 graus Celsius.

Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, quarto na tabela de tempos, igualou a marca de 78 voltas de Antonelli, com o estreante britânico Oliver Bearman completando 72 para a Haas.

O novato australiano Jack Doohan estava testando para a Alpine e terminou a sessão em sexto lugar, com 68 voltas, e o compatriota Oscar Piastri foi o oitavo para a atual campeã entre os construtores McLaren e deu 66 voltas.

As equipes têm três dias de testes no Bahrein antes do início da temporada de 24 corridas na Austrália, em 16 de março.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.