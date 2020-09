Chapecoense e Brusque fazem o primeiro jogo da decisão do Catarinense

Chapecoense e Brusque fazem na noite desta quarta-feira (9) um confronto inédito na primeira partida da final do Campeonato Catarinense. O jogo será na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 21h30 (horário de Brasília). A Chape vai em busca do seu sétimo título catarinense. Nos últimos quatro anos também esteve presente nas decisões, sendo vice-campeã em 2018 e 2019. Em 2017, foi a última vez que o time de Chapecó levou o caneco. Para isso voltar a acontecer, terá que superar o atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, o Bruscão, que vai lutar para igualar o feito de 1992, quando pela primeira e única vez ergueu a taça de campeão catarinense.

O Verdão do Oeste foi apenas o oitavo colocado na primeira fase, que teve formato de pontos corridos. Nas quartas de final eliminou o Avaí, e depois o Criciúma, na semifinal.

HOJE TEM BATALHA! 💚⚽🏹



E nós vamos à luta, com raça, entrega e determinação, pelo flechaço final!



Estenda sua bandeira, vista o seu manto e reforce as suas orações. Juntos faremos história! #FlechaçoFinal #VamosChape #OrgulhoDeSerChape #PelaFlechada #ChapecóÉChape pic.twitter.com/dkqGe48V5P — Chapecoense (@ChapecoenseReal) September 9, 2020

Já o Brusque foi o segundo colocado. Na fase mata-mata, eliminou o Joinville, e, em seguida, o Juventus-SC. O Quadricolor, além de ter o melhor ataque da competição, com 19 gols, conta com o artilheiro do Estadual, o atacante Edu, que já balançou oito vezes a rede dos adversários.

DIA DE JOGO! 🇱🇹



Após 28 anos, o quadricolor volta a disputar uma final de estadual. Em busca do bicampeonato, o Brusque enfrenta a Chepecoense, às 21h30, na Arena Condá.#DiaDeBrusque #EmBuscaDeMais #MaiorDoVale #Bruscão #VamosBrusque pic.twitter.com/HVuixy9bh9 — Brusque FC (@Brusqueoficial) September 9, 2020

As duas equipes vivem momentos semelhantes nos campeonatos nacionais deste ano. De um lado, o Brusque é líder do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Do outro, a Chape, com 16 pontos, é a vice-colocada na Série B, tendo disputado um jogo a menos que o líder Paraná, que soma 17.

