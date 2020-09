Covid-19: Diego Alves testa positivo e preocupa até para Libertadores

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (3) que Diego Alves testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). Segundo o clube, Alves foi afastado e colocado em quarentena. Com isso, ele desfalca o Rubro-Negro, que enfrenta o Fortaleza neste sábado (5), às 17h (horário de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que Diego Alves será submetido a um novo teste em dez dias. Caso ainda esteja com o vírus, o goleiro poderá perder o retorno do Flamengo à Libertadores. A equipe tem compromisso no próximo dia 17, às 21h, contra o Independiente Del Valle, no Equador.

Diego Alves é o segundo goleiro do Flamengo contaminado pela covid-19. Nos exames que antecederam a vitória por 5 a 3 sobre o Bahia, na última quarta-feira (2), César também testou positivo. Ele seria o substituto de Diego na partida, já que o titular sofreu uma lesão no ombro esquerdo no jogo contra o Santos, no domingo passado (30), e ainda reclamava de dores. Como César teve de ser afastado, Gabriel Batista foi escolhido pelo técnico Domenèc Torrent para começar o duelo em Salvador.

Em teste realizado pelo clube, na quinta-feira (03.09), o atleta Diego Alves testou positivo para Covid-19, foi afastado e colocado em quarentena. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 4, 2020

Com os dois principais arqueiros em quarentena, o catalão deve apostar novamente em Gabriel, de 22 anos, para o jogo deste sábado (5). Outra opção é Hugo Souza, 21 anos, que ficou no banco contra o Bahia e, em 2018, chegou a ser convocado pelo técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador.

As novidades do Rubro-Negro para encarar o Fortaleza são as voltas do volante Gerson e do atacante Gabigol - fora da viagem a Salvador por incômodos físicos - e do lateral Filipe Luís, que foi à capital baiana, mas ficou no banco. Já o atacante Bruno Henrique trata um edema no joelho direito e continua fora de combate. O centroavante Pedro, autor de dois gols diante do Bahia, é o favorito para seguir no time.

Confira AQUI a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.