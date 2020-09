Criciúma e São José abrem rodada da Série C, em Santa Catarina

Criciúma e São José-RS fazem na noite de hoje (25) o primeiro jogo da oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (25). As duas equipes estão em declínio na competição e precisam reagir para se manter na cola do G4. O jogo será no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), às 20h (horário de Brasília). Os donos da casa estão na quinta posição, com nove pontos. Já os visitantes têm oito e ocupam a sétima colocação.

Sem vitórias nos últimos jogos do campeonato - dois empates e uma derrota - a equipe catarinense tem motivos para acreditar no êxito esta noite. no Majestoso. O Tigre, comandado, pelo técnico Roberto Cavalo, permanece invicto em casa: dos nove pontos somados na Série C, sete foram obtidos como time mandante. Entretanto, o primeiro revés sofrido pelo Criciúma aconteceu na última rodada, quando foi derrotado pelo Ypiranga por 2 a 0, em Erechim (RS).

Assim como o Tigre, o adversário São José-RS também vem se mostrando um clube caseiro, com duas vitórias, até o momento, como mandante. O time gaúcho vive ainda uma seca de vitórias na Série C: nas últimas quatro partidas, foram dois empates e duas derrotas. Na rodada passada, o São José-RS perdeu fora de casa para o Londrina por 1 a 0.

Para vencer esta noite, o Zeca terá de melhorar a pontaria. A equipe comandada pelo treinador Éverton Vanoni tem o pior ataque do Grupo C, ao lado São Bento-SP, com quatro gols marcados.

Jogos do fim de semana

Amanhã (26) serão mais três jogos pela oitava rodada. Pelo Grupo A, o Imperatriz-MA busca a primeira vitória na competição. O adversário dos maranhenses será o Ferroviário-CE no estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz (MA), às 17h. Na sequência, às 19h, o Botafogo-PB entra em campo contra o Paysandu no Almeidão, na capital João Pessoa (PB). Pelo Grupo B, o lanterna Boa Esporte visita o vice-lanterna São Bento-SP, no estádio Walter Ribeiro, na cidade Sorocaba (SP), às 16h.

A bola continua rolando no domingo (27). Pelo Grupo B, o Volta Redonda recebe o líder Brusque em casa, às 15h, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Logo depois, às 15h30, o Ypiranga encara o Ituano, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). E no estádio Almeidão, no município de Tombos (MG), o Tombense encara o Londrina, às 16h. No Grupo A, às 18h, Remo e Manaus medem forças no Mangueirão, em Belém (PA).

A rodada só termina na segunda-feira (28). O Santa Cruz, líder do Grupo A, enfrenta o Jacuipense no estádio do Arruda, na capital Recife (PE), às 20h.