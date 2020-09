Cuiabá enfrenta Figueirense em busca da liderança da Série B

Nada como uma rodada atrás da outra para dar a volta por cima. Este é o pensamento do Cuiabá para enfrentar o Figueirense, nesta terça-feira (8), na Arena Pantanal, às 21h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time mato grossense busca a reabilitação na competição, depois da derrota 4 a 2 para o Vitória, no último sábado (5). Além de ter perdido a invencibilidade, o Dourado caiu para a quarta posição.

Se vencer o Figueirense, o Cuiabá retomará a ponta da tabela. Entretanto, para permanecer na primeira colocação até o final da rodada, terá que torcer para o Paraná perder. Além disso, Ponte Preta e Chapecoense não poderão ganhar os seus jogos.

Já o Figueirense vive uma outra realidade. A equipe catarinense está na rebaixamento. Há três jogos no comando do Figueira, o técnico Elano Blumer ainda não conseguiu fazer o clube se reencontrar com a boa fase: soma duas derrotas e um empate. Outro aspecto negativo é a falta de pontaria: Elano ainda não viu a equipe fazer gol. A temperatura aumentou no clube após um grupo de torcedores invadir o treinamento no último sábado (5) no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), e agredir jogadores e membros da comissão técnica.

Mais cedo, às 19h15 o Juventude recebe o Confiança ás 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O clube gaúcho permanece invicto em casa, enquanto os alagoanos ainda não venceram fora de Aracaju (SE), O Juventude jogou três vezes em Caxias do Sul, empatou duas e venceu uma. Já o Dragão do Bairro Industrial empatou duas e perdeu duas na condição de visitante.

