Duplas garantem presença do Brasil nas quartas de final do US Open

Os tenistas brasileiros Luisa Stefani e Bruno Soares asseguraram vaga nas quartas de final da disputa de duplas - chaves feminina e masculina - no US Open, em Nova York (Estados Unidos). Ao lado da norte-americana Hayley Carter, Stefani levou derrotou as japonesas Shuko Ayoma e Ena Shibahara, cabeças de chave número seis, por 2 sets a 1, parciais 6/4, 0/6 e 6/4, em duas horas e três minutos de partida. Praticamente, o mesmo tempo que Bruno Soares e o croata Mate Pavic levaram para vencer, de virada, os norte-americanos Jackson Withdraw e Jack Sock, também por 2 set a 1, parciais de 5/7, 7/6 (5) e 6/4).

Com a vitória de hoje (5), a paulista Luisa Stefani, de 23 anos - número 1 do Brasil e 46 nora ranking mundial de duplas - tornou-se a primeira brasileira a avançar para as quartas de um Grand Slam, igualando o feito das compatriotas Patrícia Medrado e Cláudia Monteiro, no Torneio de Wimbledon (Reino Unido), em 1982.

Neste domingo (6) Stefani e Carter voltam à quadra para disputar uma vaga na semifinal. Assim como hoje (5), será jogo duro: a dupla da brasileira encara a norte-americana Michole Melichar e a chinesa Xu Yifan, que despacharam ontem (4) a parceria norte-americana formada por Cori Gauff e Catherine McNally, com um duplo-tie break - 7/6 (4) e 7/6 (2). O horário da partida ainda será definido.

A dupla de Bruno Soares também disputa as quartas de final neste domingo (5), contra os parceiros britânicos Jamie Murray e Neal Skupski, os algozes de outro brasileiro, Marcelo Demoliner e o holandês Matwé Middelkoop. A dupla do gaúcho perdeu por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em pouco mais de uma hora de jogo. O horário do duelo pela vaga na semifinal masculina de duplas ainda será definido pelos organizadores do torneio..duelo valendo vaga na semifinal ainda

Em quadra, Bruno Soares terá como adversário o ex-parceiro Murray, com quem jogou até o ano passado. Juntos eles amealharam cinco troféus no circuito da ATP, e em 2016 lideraram o ranking mundial com as conquistas do Aberto da Austrália e do O US Open naquela temporada.