Em sexto lugar na Série B, Operário-PR recebe o líder Cuiabá

No jogo de abertura da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o líder Cuiabá enfrenta na noite de hoje (23) o Operário-PR, sexto colocado, às 20h (horário de Brasília) no estádio German Krüger, em Ponta Grossa (PR), a partir às 20h (horário de Brasília). O Dourado soma 21 pontos, em dez partidas disputadas.

A única derrota do Cuiabá, comandado pelo técnico Marcelo Chamusca, foi contra o Vitória pelo placar de 4 a 2, no Barradão, em Salvador (BA), pela oitava rodada. Em casa, o Dourado segue invicto no campeonato: em cinco confrontos, foram dois empates e três vitórias.

O Operário-PR tem mostrado ser um visitante indigesto. Nos cinco embates fora de casa, perdeu apenas uma vez, empatou três e venceu uma. Em caso de vitória na noite de hoje (22), o Fantasma entra no G4 da Série B. Confira AQUI a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Fantasma entra em campo para mais um jogo importante pelo @BrasileiraoB__. E os torcedores alvinegros podem acompanhar a narração pela Rádio OFEC, no Facebook e no Youtube. Participe, compartilhe a transmissão e concorra a uma camisa oficial do Operário 📻👻⚫⚪ pic.twitter.com/d55Srcz3yN — Operário Ferroviário (@OFECoficial) September 22, 2020

A rodada prossegue na próxima sexta-feira (25), com três partidas. Às 19h15, serão dois jogos: o Botafogo-SP vai receber o CRB no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), e a Chapecoense duela com o América-MG, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Às 21h30, Cruzeiro e Avaí se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).