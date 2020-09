Estadual feminino mais longevo do país, Paulista tem tabela divulgada

A Federação Paulista de Futebol (FPF) apresentou a tabela e o regulamento do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Segundo a entidade, datas e horários definitivos ainda serão divulgados, mas, pela tabela anunciada nesta quinta-feira (17), a previsão é de que a 22ª edição do estadual mais longevo do país na modalidade comece no próximo dia 17 de outubro com a partida entre São Paulo, atual vice-campeão, e o estreante Red Bull Bragantino.

Campeão em 2019, o Corinthians visita o São José na primeira rodada. Na decisão do ano passado, o Timão levou quase 29 mil torcedores à Neo Química Arena, que acompanharam a vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo. Foi a quebra do recorde de público em uma partida de futebol feminino entre clubes no Brasil. As alvinegras levantaram o troféu, inédito, tendo 100% de aproveitamento em 20 jogos, com 67 gols marcados e apenas sete sofridos.

Atual bicampeã brasileira, a Ferroviária medirá forças com o Palmeiras na estreia, enquanto o Santos, maior campeão estadual com quatro títulos (o último deles em 2018), receberá o Nacional. O duelo entre Taubaté e Juventus, e o jogo envolvendo Realidade Jovem e Taboão da Serra completam a primeira rodada.

Pelo regulamento, as equipes foram divididas em dois grupos com seis times cada. As equipes jogarão entre si nas chaves, em turno único. Os quatro melhores de cada grupo vão para o mata-mata, com partidas de ida e volta. Nas quartas, a campanha mais positiva no geral encara a oitava, a segunda enfrenta a sétima, a terceira mede forças com a sexta e a quarta duela com a quinta.

Já nas semifinais, o time com mais pontos enfrenta o classificado que somou menos pontos até aquele momento, com os donos da segunda e da terceira melhores campanhas fazendo o outro duelo. Durante o mata-mata, o mando de campo da partida de volta será sempre da equipe de melhor desempenho.

Dos 12 participantes, seis estão na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Juventus disputa a Série A2 (segunda divisão), mas fez parceria com o Audax e as atletas da equipe têm defendido o time de Osasco na elite. Já o Realidade Jovem foi parceiro do Rio Preto até 2018. Juntos, os clubes foram campeões brasileiros (2015), chegaram em mais duas decisões (2016 e 2018) e venceram o Paulista duas vezes (2016 e 2017).

Confira os grupos do Paulista Feminino:

Grupo 1: Realidade Jovem, Taboão da Serra, Ferroviária, Red Bull Bragantino, São Paulo e Palmeiras.

Grupo 2: Taubaté, Juventus, Nacional, Santos, São José e Corinthians.