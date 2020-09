No Beira-Rio, Internacional e São Paulo duelam em busca de recuperação

O clássico Internacional e São Paulo é um dos destaques da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo deste sábado (26) começa às 19h (horário de Brasília) no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com este jogo, gaúchos e paulistas reeditam um confronto que já foi, inclusive, final de Libertadores, no ano de 2006. Porém, agora o momento dos dois clubes é bem diferente. O Inter acaba de perder a liderança do campeonato nacional após duas derrotas seguidas na competição, para Fortaleza e Goiás.

Além disso, o Colorado amargado o quarto insucesso em cinco confrontos contra o principal rival, Grêmio, na temporada. Com a derrota por 1 a 0 para o tricolor gaúcho, na última quarta (23), pela Libertadores, o Inter chegou ao décimo Gre-Nal seguido sem vitória (com quatro empates e seis derrotas desde 2018).

Neste contexto, o técnico argentino Eduardo Coudet, que chegou a Porto Alegre no início de ano representando uma esperança de retomada de um futebol ofensivo no Beira-Rio, já começa a ser pressionado pelos maus resultados. Inclusive, não é descartada uma possível demissão em caso de insucessos na difícil sequência que o clube tem pela frente (São Paulo, pelo Brasileiro, América de Cali, pela Libertadores, e Grêmio, pelo Brasileiro).

Para o jogo desta noite, o lateral-esquerdo Moisés e o volante Edenílson devem retornar à equipe titular. O zagueiro Victor Cuesta e o meia Praxedes também voltam a ficar à disposição depois de cumprirem suspensão no último final de semana. Já o volante Patrick, que segue se recuperando de uma lesão na coxa direita, é dúvida. Assim, o provável time será: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Praxedes; D'Alessandro e Leandro Fernández.

Já o São Paulo ficou em situação difícil na Libertadores após empate com o River Plate, por 2 a 2, e derrota para a LDU, por 4 a 2. Para se classificar à próxima fase da competição continental, a equipe do técnico Fernando Diniz precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por resultados paralelos.

Com este panorama, mesmo tendo um confronto importantíssimo na próxima quarta-feira contra o River Plate em Buenos Aires, o São Paulo deve ir a campo nesta noite com o que tem de melhor. Inclusive com dois retornos fundamentais, o meia Daniel Alves, que se recuperou de lesão no braço, e o centroavante Luciano, que cumpriu suspensão nos últimos jogos pela Libertadores.

A equipe paulista, que não joga pelo Brasileiro desde 12 de setembro, quando empatou com o Santos em 2 a 2, deve ter: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Luciano.

Transmissão da Rádio Nacional

Você acompanha Inter e São Paulo, neste sábado a partir das 18h30, na Rádio Nacional. A locução será de André Luiz Mendes, os comentários de Waldir Luiz e o plantão de Bruno Mendes. Você escuta a Rádio Nacional aqui:

Outros jogos de sábado

Também neste sábado, o Brasileiro terá Athletico-PR contra Bahia, a partir das 19h na Arena da Baixada, e Atlético-MG e Grêmio, a partir das 21h no estádio do Mineirsão.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.