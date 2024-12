Lando Norris vence em Abu Dhabi e McLaren é campeã entre construtores

Lando Norris venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi neste domingo (8) para dar à McLaren o primeiro título de construtores na Fórmula 1 desde 1998, após seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, colidir com Max Verstappen na primeira volta e terminar em 10º lugar.

Carlos Sainz e Charles Leclerc ficaram em segundo e terceiro para a Ferrari, os rivais históricos da McLaren e a única equipe que poderia ter vencido o campeonato.

“Todos vocês merecem isso. Muito obrigado a vocês. Foi um ano especial”, disse Norris pelo rádio da equipe após receber a bandeira quadriculada.

“O próximo ano também será o meu ano”.

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, terminou em quarto lugar em sua última corrida pela Mercedes, ultrapassando o companheiro de equipe George Russell na 58ª e última volta. Ele se juntará a Leclerc na Ferrari na próxima temporada.

“Lewis, essa foi uma atuação de um campeão mundial”, disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

Verstappen, da Red Bull, que conquistou seu quarto título consecutivo de pilotos em Las Vegas no mês passado, terminou em sexto depois de receber uma penalidade de 10 segundos por uma colisão que deixou as esperanças da McLaren totalmente nas mãos de Norris.

Pierre Gasly foi o sétimo colocado pela Alpine, Nico Hulkenberg o oitavo pela Haas e Fernando Alonso o nono pela Aston Martin.

A McLaren terminou com 666 pontos, contra 652 da Ferrari e 589 da Red Bull.

Drama no início

Houve drama desde o início da corrida, quando Verstappen e Piastri se chocaram, com a McLaren ficando na primeira fila na classificação, mas Verstappen logo atrás, na quarta posição.

Os dois carros rodaram e o australiano voltou para o fundo do pelotão, enquanto Norris saiu da pole position e acelerou.

Leclerc passou da 19ª posição no grid para a 12ª no final da primeira volta e para a quarta posição no momento em que fez o pit stop no final da 20ª volta, com seu companheiro de equipe Sainz em segundo e Russell em um distante terceiro lugar.

