Paraense: Paysandu vence primeiro duelo da final

No primeiro confronto da final do Campeonato Estadual do Pará, no estádio Mangueirão, na capital Belém, o Paysandu superou o Remo por 2 a 1 de virada nesta quarta (2). A disputa pelo título segue no próximo domingo (6), às 16h no Mangueirão. O campeão será o time que somar mais gols nas duas partidas da final. Em caso de empate, o título será definido em cobrança de pênaltis.

O primeiro gol do Clássico Rei da Amazônia nasceu aos 37 minutos do primeiro tempo. Gustavo Ermel chutou forte, o goleiro Gabriel Leite deu rebote e Eduardo Ramos não desperdiçou a oportunidade. A vitória parecia ser dos remistas, quando o Papão, com dois gols, virou o marcador no fim do jogo. O empate veio com uma meia bicicleta de Uiliam, aos 40 do segundo tempo. Três minutos depois, o lateral Netinho, que tinha acabado de sair do banco de reservas, tocou para as redes e fez a alegria da torcida Bicolor.

O Papão da Curuzu sustenta uma invencibilidade de nove partidas contra o arquirrival. Na primeira fase do Estadual deste ano as equipes se enfrentaram duas vezes, com vitória 2 a 1 de para o Paysandu e um empate em 1 a 1. Por outro lado, o Azulino vem com a confiança de ter se sagrado campeão das duas últimas edições do Parazão.

