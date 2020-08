Nicolas marca e Paysandu vence Treze na Série C

O Paysandu derrotou o Treze por 1 a 0 neste sábado (22), na última partida deste sábado (22) da 3ª rodada da Série C do Brasileiro.

O gol do triunfo da equipe paraense, no jogo válido pelo grupo A da competição, foi marcado de cabeça aos 33 minutos do segundo tempo por Nicolas.

Goleada do Ferroviário

No outro jogo da competição realizado na noite deste sábado o Ferroviário goleou o Vila Nova por 4 a 0. Os gols saíram dos pés de Willian Lira, André Mensalão, Wellington Rato e Tiago Costa.

FIM DE PAPO 💪🏻💪🏻

➕ TRÊS PONTOS



Acaba o jogo na Arena Castelão. Ferrão joga bonito e aplica 4 a 0 no Vila Nova. #FERRÃOTÁON! 🇾🇪 — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) August 22, 2020

