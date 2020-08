Série C: Volta Redonda vence Tombense e chega à liderança do Grupo B

O Volta Redonda fez o dever de casa e assumiu a ponta do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Para isto, o Voltaço venceu o Tombense de 2 a 0, neste sábado (22) no estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da competição. Já a equipe mineira se encontra na sétima posição.

No primeiro lance relevante da partida os donos da casa abriram o placar. Aos 22 minutos o atacante João Carlos aproveitou a rebatida do goleiro Felipe e marcou o primeiro. O Tombense tentou reagir, obteve domínio de bola, mas a situação ficou complicada após a expulsão do zagueiro Matheus, aos 36.

Na segunda etapa os mineiros buscaram o empate com um jogador a menos, mas, de pênalti, João Carlos ampliou aos 21 minutos e fechou o placar para o Vota Redonda. Resultado final, Voltaço 2, Tombense 0.

O VOLTAÇO TÁ ON...E LÍDER!!!



Com dois gols de João Carlos, o Volta Redonda venceu o Tombense-MG por 2 a 0 e assumiu a liderança do grupo B.



📸: André Moreira/VRFC#VoltaçoTáOn #SomosORio #VamosSubirTaço

Na próxima rodada o Volta Redonda visita o São José, em Porto Alegre. A partida será realizada no estádio Francisco Novelletto, às 15h. Já o Tombense está envolvido nas finais do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, nos dias 26 e 30 de agosto. Por isso só volta a campo pela Série C no mês que vem. O duelo vai ser contra o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, em Erechim, a partir das 15h30 em 6 de setembro.

Primeira vitória

Já o Jacuipense conquistou sua primeira vitória na história da Série C. A equipe baiana derrotou o Manaus por 1 a 0, com gol do zagueiro Kanu, marcado aos 3 minutos do segundo tempo. Os donos da casa ainda tiveram Marcel expulso, aos 36 da segunda etapa, mas conseguiram segurar o placar.

Vencemos!!! E que partida!

Jacuipense 1x0 Manaus com gol marcado por @kanu_25oficial.

Parabéns pela entrega, rapaziada!
#PraCimaJacupa

🇱🇻⚽️

📸 Renan Oliveira/E.C. Jacuipense

Este foi o segundo jogo do Jacuipense na competição. O Leão do Sisal não entrou em campo pela segunda rodada para enfrentar o Imperatriz-MA. A Confederação Brasileira de Futebol adiou a partida devido a 14 casos de coronavírus (covid-19) diagnosticados na equipe maranhense.

O próximo confronto do Jacuipense será contra o Botafogo-PB, no Valfredão, na cidade de Riachão de Jacuípe (BA). O jogo será realizado na próxima sexta-feira (28), a partir das 20h. Já o Manaus entra em campo no sábado (29). O adversário será o Paysandu, às 17h, na Arena da Amazônia, em Manaus.

