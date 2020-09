Santos e Santana empatam pela semifinal do Amapaense

Santana e Santos empataram em 2 a 2 neste sábado (12), no Zerão, na capital Macapá, pela semifinal do Campeonato Amapaense. Com melhor campanha na primeira fase, o Peixe da Amazônia garante a vaga na final se empatar o jogo de volta. Consequentemente, somente a vitória interessa ao Canário Milionário.

Os gols da partida saíram todos no primeiro tempo. Fabinho marcou dois para o Santos. Já a dupla Ozenildo e Tinho fizeram para o Santana.

A briga pela vaga na final continua na próxima quarta-feira (16), com o segundo jogo da semifinal agendado para as 20h30, no Zerão. No mesmo dia teremos confronto do outro lado da chave. Ypiranga e São Paulo duelam no Zerão, às 17h. O jogo de volta acontecerá no sábado (19), às 17h, também no Zerão.

