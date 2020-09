Série C: Jacuipense-BA supera Paysandu em Belém

Pela quinta rodada da Série C do Grupo A da Série C, o Paysandu foi surpreendido pelo Jacuipense-BA, que venceu por 2 a 1 dentro do Estádio da Curuzu, em Belém. O duelo desta quarta (9) foi o primeiro entre as equipes na história do futebol brasileiro. Com o resultado, os baianos subiram para o quinto lugar da tabela com 7 pontos, enquanto os paraenses rondam a zona do rebaixamento em oitavo lugar com apenas 4 pontos. O Papão volta a campo no próximo sábado (12) contra o Imperatriz-MA, enquanto o Leão do Sisal encara o Ferroviário-CE na segunda (14).

Apesar do recente título conquistado sobre o arquirrival Remo, o Paysandu não vai bem na Terceirona. A equipe de Hélio dos Anjos começou melhor, mas aos 11 minutos Dinei foi derrubado por Uchôa por dentro da área. Pênalti para os visitantes, cobrado com competência por Danielo Rios. Com a vantagem no placar, os baianos decidiram apostar no contra-ataque. Na segunda etapa, o Bicolor chegaria ao empate aos 32 com Uillian Barros, desviando falta cobrada por Alex Maranhão. Mal deu tempo para comemorar, um minuto depois Thiaguinho colocou o Jacuipense mais uma vez na frente do placar.

O Papão pressionou até o fim do jogo, que teve dez minutos de acréscimos, mas não conseguiu igualar o marcador.

