Terça cheia na Série B: Cuiabá e Náutico encerram noite de sete jogos

Na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebe o Náutico, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MS), às 22h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada da competição. Com 22 pontos conquistados, o Dourado precisa ganhar para se manter na ponta da tabela. Do outro lado está o Timbu, décimo colocado, que busca a vitória para se aproximar da zona de classificação, o G4.

Os donos da casa confiam no bom retrospecto dentro da Arena Pantanal, onde estão invictos: em cinco jogos, foram três vitórias e dois empates. A primeira e única derrota da equipe comandada pelo técnico Marcelo Chamusca ocorreu na oitava rodada. O revés foi para o Vitória por 4 a 2, em Salvador (BA).

Do outro lado, sair com os três pontos é fundamental para Náutico deixar a posição intermediária na tabela. Com 14 pontos, a diferença do Timbu para o quarto colocado América-MG é de cinco pontos.

A equipe pernambucana, comandada pelo técnico Gilson Kleina, busca superar o primeiro adversário da parte de cima da tabela. As três vitórias já conquistadas na Série B foram contra times que lutam para se afastar da zona de rebaixamento: o Timbu já duelou com o Guarani (17º colocado), Botafogo-SP (16º), e o Figueirense (14º).

Três confrontos terão início às 19h15. Um deles é o clássico catarinense Avái e Figueirense, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Em Caxias do Sul (RS), no estádio Alfredo Jaconi, Juventude e Operário se enfrentam para permanecerem na cola do G4. O terceiro jogo será em Salvador (BA), entre Vitória e CSA, no estádio Barradão.

Já em Barueri (SP), às 20h30, a briga é entre dois clubes em crise na Série B. O lanterna Oeste recebe o Botafogo-SP, 18º colocado, na Arena Barueri.

Situação parecida vivem paio Sampaio Corrêa e Guarani. A Bolívia Querida, vice-líder, visita o Bugre (16º), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 21h30. No mesmo horário tem embates entre concorrentes ao G4: o vice-líder Paraná entra em campo contra a Chapecoense, no Durival Britto, em Curitiba (PR). Confira AQUI a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.