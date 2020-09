Thiago Monteiro estreia com vitória e avança em Roland Garros

O tenista brasileiro Thiago Moneiro estreou bem nesta terça-feira (29) no saibro de Roland Garros, em Paris (França). O cearense, número 1 do tênis nacional e 84º no ranking mundial, superou o georgiano Nikoloz Basilashvili, atual número 33 do mundo. Ao final de duas horas e cinco minutos de partida, Monteiro venceu o adversário por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/4 e 6/2).

O brasileiro, de 26 anos, saiu na frente do placar, ao quebrar o saque do georgiano no 11º game e, na sequência, confirmar seu serviço. O segundo set foi definido com uma nova quebra de serviço do adversário e, em seguida, novamente um bom desempenho do brasileiro no saque. O terceiro set foi o tranquilo para Monteiro: ele impôs duas quebras de saque, no terceiro e no sétimo games, fechando o jogo no oitavo game.

O adversário do cearense na segunda rodada de Roland Garros será o norte-americano Marcos Giron, de 27 anos, atualmente 96º no ranking mundial. Ele derrotou o francês Quentin Halys (157º), por 3 sets a 2 (7/5, 3/6, 6/7, 7/5 e 8/6). A partida está prevista para quinta-feira, com horário ainda a ser definido pelos organizadores.