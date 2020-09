Trem encara Macapá e se vencer encaminha vaga à semifinal do Amapazão

Vencer para avançar. Este é o objetivo do Trem que duela esta noite contra o lanterna Macapá. A Locomotiva busca três pontos para assegurar, praticamente, a vaga nas semifinais do Campeonato Amapaense. A partida, válida pela quarta e penúltima rodada do Estadual, começa às 20h (horário de Brasília), no estádio Zerão, na capital Macapá. O Trem ocupa a quarta colocação na tabela, com quatro pontos. Se vencer, se distancia do Santana, em quinto, também com quatro pontos.

A uma rodada do fim da Primeira Fase, o Macapá ainda não pontuou e nem marcou gol na competição. Se não vencer esta noite, o Leão Azul chegará na última rodada matematicamente eliminado.

O São Paulo-AC foi a segunda equipe a confirmar vaga para as semifinais, após o empate na noite de quinta-feira (3) contra o Santana por 1 a 1. O Tricolor da Zona Norte se juntou ao Santos-AP, que já entrou em campo ontem (3) classificado para enfrentar o Ypiranga-AP. O Peixe da Amazônia perdeu a invencibilidade para o Clube da Torre após revés por 2 a 1, mas permanece líder do campeonato com nove pontos. Ambos os jogos ocorreram no Zerão.

