Três jogos movimentam a noite pela quarta fase da Copa do Brasil

Os duelos da fase da Copa do Brasil começam nesta -feira (16) e os primeiros times a entrarem em campo serão Ponte Preta e América Mineiro, às 19h (horário de Brasilia), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Na sequência, às 21h30, serão dois jogos: o Brusque (SC) joga em casa contra o Ceará, e o Fluminense recebe o Atlético Goianiense, no Maracanã, no Rio de Janeiro

A Rádio Nacional transmite a partida entre Flu e América-MG a partir das 21h. Acompanhe abaixo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagens de Bruno Mendes.

Campeão em 2007, o Fluminense vem embalado após vencer o Corinthians por 2 a 1 pela última rodada do Brasileiro. Apesar do bom momento, o técnico Odair Hellmann tem dois desfalques certos: Fred e Danilo Barcelos. O centroavante está isolado por ter contraído o novo coronavírus (covid-19). Já o lateral-esquerdo não poderá defender o Tricolor pois já atuou nesta edição da competição defendendo o Botafogo, o que não é permitido pelo regulamento. Com 39 anos e 17 gols na temporada, o meia Nenê é o destaque ofensivo dos tricolores.

O Atlético-GO também chega em alta nesta fase da Copa do Brasil, após vencer Vasco e Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O time de Vagner Mancini não perde há quatro jogos e vai o desfalque do lateral-esquerdo Nicolas. O Dragão já mediu forças com o próprio Fluminense no Maracanã e empatou em 1 a 1.