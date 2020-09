Umuarama e Campo Mourão empatam em clássico paranaense na LNF

No clássico paranaense deste domingo (6) pela Liga Nacional de Futsal (LNF), Umuarama e Campo Mourão ficaram no 1 a 1 no Ginásio Amario Vieira da Costa, em Umuarama (PR). A partida teve transmissão ao vivo da TV Brasil e foi disputada sem presença de público, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os gols saíram todos no primeiro tempo. O time visitante saiu na frente logo aos dois minutos. Após cobrança de falta para dentro da área, o pivô Fabinho se antecipou à marcação e desviou para o gol vazio. O empate do Azulão veio aos 13, em chute forte do pivô Hugo, que recebeu do ala Ouchita e teve liberdade para dominar e estufar a rede do Campo Mourão.

O resultado manteve a invencibilidade do Umuarama na LNF. A equipe, que vinha de um empate sofrido por 1 a 1 contra o Tubarão, também como mandante, foi a cinco pontos em nove disputados. O time mourãoense, que fez seu primeiro jogo longe de casa pela competição, somou o segundo ponto, também após três partidas. Os dois clubes estão no Grupo C.

Foi o primeiro jogo entre os rivais em uma edição da Liga Nacional de Futsal. O Campo Mourão estreou na LNF somente no ano passado, enquanto o Umuarama esteve ausente nas últimas três temporadas, após o término da parceria com a Penalty, que era a dona da franquia. Para retornar à Liga, o Azulão alugou, até 2022, a vaga que pertence ao São Paulo.

A LNF continua na terça-feira (8). Às 16h (horário de Brasília), o Carlos Barbosa recebe o Cascavel, enquanto o Minas Tênis Clube visita o São José às 19h.

Sequência de empates

No sábado (5), pela mesma chave de Umuarama e Campo Mourão, o atual bicampeão Pato recebeu a Assoeva em Pato Branco (PR) e ficou no 2 a 2. Pelo Grupo B, mais dois empates, ambos por 2 a 2, entre Atlântico e Foz Cataratas, em Erechim (RS), no duelo envolvendo Carlos Barbosa e Joinville, em Carlos Barbosa (RS).

Por fim, na sexta-feira (4), houve outras duas igualdades. Em Brasília, o time da casa realizou um jogo emocionante com o Minas Tênis Clube, que terminou empatado em 5 a 5. Em São José dos Campos (SP), a equipe mandante e a Intelli Tempersul ficaram no 2 a 2. As partidas valeram pelo Grupo A da LNF.

Confira AQUI a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal