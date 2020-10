Atacante faz quatro em goleada do Joinville sobre Tubarão na Série D

Se o desperdício de oportunidades vinha sendo marca do Joinville na Série D do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (15) a história foi diferente. Eficiente e letal, o Coelho goleou o Tubarão por 6 a 1, de virada, em tarde inspirada de Alison Mira. O atacante de 25 anos, que só tinha um gol em cinco jogos pelo JEC, balançou as redes quatro vezes. Só no primeiro tempo, foram três gols em um intervalo de aproximadamente 10 minutos.

A vitória colocou o Tricolor no G-4 do grupo 8, com nove pontos na quarta posição. O Tubarão, com a derrota, segue em sétimo lugar, com três pontos, e sofreu a quinta derrota em seis duelos. A partida na Arena Joinville (SC) foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. No outro jogo da chave realizado nesta quinta, o Pelotas derrotou o São Caetano por 3 a 1.

Ritmo alucinante na Série D

A partida começou em ritmo alucinante, com as equipes se lançando ao ataque, ainda que errando muitos passes. Não demorou para os gols saírem. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Gutierrez, de cabeça, colocou o Tubarão na frente. O Joinville respondeu logo na sequência, com uma finalização cruzada do meia Diego, perto da pequena área, que passou raspando.

Então começou o show de Alison Mira. Aos 21 minutos, o atacante do JEC converteu pênalti cometido por Gutierrez no meia Ratinho. Quatro minutos depois, o camisa 9 foi lançado por Ratinho, aproveitou que Gutierrez errou o tempo de bola na tentativa de cabeceá-la, e virou o placar. Já aos 31, o artilheiro bateu de fora da área, o chute desviou na zaga e foi para as redes.

Filho de Romário

O atacante não diminuiu o ritmo no segundo tempo. Aos 10 minutos, ele ficou com a sobra de uma bola afastada por Gutierrez, que rebateu em Diego, e bateu para marcar o quarto dele e do JEC. Para complicar a vida do Tubarão, o goleiro Guilherme Boer derrubou o meia Davi Lopes na grande área e foi expulso, aos 18. O próprio Davi cobrou, no ângulo, e fez o quinto do time da casa.

Com o placar consolidado, o técnico do JEC, Fabinho Santos, aproveitou para descansar alguns titulares. Entre eles Alison, que deu lugar a Romarinho, filho do ex-jogador Romário. O atacante quase fez o dele aos 31 minutos, em cabeçada salva em cima da linha pela zaga. A postura ofensiva do Tricolor, porém, não mudou, e nos acréscimos o Joinville ainda fez o sexto, com o atacante Lucas de Sá.

Os dois times voltam a campo no domingo (18). O Tubarão mede forças com o Pelotas no estádio Domingos Gonzalez, em Tubarão (SC) às 16h (horário de Brasília). Já o Joinville visita o São Caetano no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP) às 18h.

