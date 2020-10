Brasileiro Feminino: Ferroviária vence e Palmeiras sobe para terceiro

A marca registrada de Chú é a velocidade e a criação de jogadas pelos lados do campo. Mas, nesta quinta-feira (1), a atacante de apenas 1,58 metro apareceu na área e, de cabeça, marcou o gol que abriu caminho para a vitória da Ferroviária sobre o Avaí/Kindermann, por 2 a 0, pela 12ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Brasileiro Feminino.

A partida chegou a ficar quase 20 minutos paralisada no primeiro tempo devido à queda de energia em um dos refletores da Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Antes da interrupção, as catarinenses estavam melhor e tiveram a melhor oportunidade, em um chute cruzado da lateral Bruna Calderan, que passou rente à meta da goleira Luciana.

Na etapa final, Chú balançou as redes no primeiro minuto, aproveitando um cruzamento da zagueira Andréia Rosa pela direita. O gol deixou a Ferroviária à vontade e com o controle das ações. Não à toa, o segundo tento saiu. Aos 42 minutos, a lateral Daiane cobrou falta a meia altura, na grande área, e a zagueira Luana antecipou-se à marcação, desviando para o gol defendido por Bárbara e definindo o marcador.

O resultado levou as Guerreiras Grenás aos 23 pontos, na sexta colocação. As atuais campeãs têm a mesma pontuação das catarinenses, que ocupam a quinta posição pelo saldo de gols (25 a 20).

Verdão ascendente

Quem se aproveitou do tropeço do Avaí/Kindermann foi o Palmeiras. O Verdão não saiu do zero com o Grêmio no gramado sintético do estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre. As goleiras Raíssa, do Tricolor, e Vivi, do Alviverde, destacaram-se com pelo menos três defesas importantes cada ao longo dos 90 minutos.

A igualdade fora de casa alçou as palestrinas ao terceiro lugar, com os mesmos 24 pontos do Internacional. O Palmeiras fica à frente do Colorado por ter uma vitória a mais (oito a sete). O Grêmio continua na oitava posição, com 19 pontos, mas perdeu a chance de abrir vantagem para Flamengo e São José, que ameaçam o lugar tricolor no G-8. A diferença das gremistas para as rubro-negras, que aparecem em nono, é de um ponto.

Próxima rodada

A 13ª rodada tem início neste domingo (4). Às 15h (horário de Brasília), o Flamengo recebe o Audax, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, o São Paulo visita o Vitória, em Salvador, o Avaí/Kindermann mede forças com o Cruzeiro, em Caçador (SC), e o Grêmio vai a Campinas (SP) enfrentar a Ponte Preta. Já às 15h30, o líder Corinthians encara o São José, em São Paulo. Na segunda-feira (5), às 15h, o Palmeiras duela com o Internacional na capital paulista. Às 16h, Iranduba e Minas Brasília fazem, em Manaus, um confronto direto contra o rebaixamento. Por fim, às 19h, tem Santos e Ferroviária no litoral paulista.

São Paulo, Avaí/Kindermann, Palmeiras, Internacional e Ferroviária podem se garantir nas quartas de final se vencerem seus confrontos. Por enquanto, só Corinthians e Santos estão classificados. Já na parte de baixo da tabela, Vitória e Ponte Preta estão rebaixadas. Em caso de tropeço, o Audax pode ficar em situação praticamente irreversível no Z-4, se o Minas derrotar o Iranduba.

Confira a classificação da Série A1 do Brasileiro Feminino.