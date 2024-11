Perto da aposentadoria, Nadal busca ajudar Espanha a vencer Copa Davis

Rafael Nadal não vai pensar em sua aposentadoria iminente nas finais da Copa Davis em Málaga e vai se concentrar em ajudar a Espanha a conquistar o título nesta semana, disse o tenista de 38 anos nesta segunda-feira (18).

Nadal encerrará sua brilhante carreira de mais de duas décadas na competição por equipes e o 22 vezes campeão de Grand Slam já havia dito anteriormente que só jogaria em duplas se isso desse à equipe uma chance melhor de conquistar o sétimo título.

"Se eu estiver na quadra, espero controlar minhas emoções. Não estou aqui para me aposentar. Estou aqui para ajudar a equipe a vencer. É a minha última semana em uma competição por equipes e o mais importante é ajudar a equipe", disse Nadal aos repórteres. "As emoções virão no final. Antes e depois, vou me concentrar no que tenho que fazer". "Estou me sentindo bem, estou pensando nisso há algum tempo. Estou aproveitando a semana, não estou prestando muita atenção na questão da aposentadoria." "Será uma grande mudança em minha vida depois desta semana. Estou muito animado e feliz por estar aqui", completou.