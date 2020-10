Brasileiro: líder Atlético-MG enfrenta Fluminense no Mineirão

O líder Atlético-MG recebe o Fluminense no estádio do Mineirão nesta quarta (14), a partir das 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta partida, uma vitória é muito importante para a equipe mineira, em especial após a vitória do Flamengo na última quarta (por 2 a 1 sobre o Goiás) que levou a equipe Rubro-Negra aos mesmos 30 pontos do Galo.

Porém, a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli não deve ter vida fácil nesta partida, pois terá pela frente um adversário que está a quatro jogos sem derrotas, e que vem ganhando posições nas últimas rodadas da competição.

Mudanças no tricolor

Mas, no Fluminense, diante de um adversário que tem a intensidade como uma de suas principais características, surge a dúvida se o técnico Odair Hellmann optará pela presença dos veteranos Nenê e Fred na equipe. Os dois vêm marcando gols importantes, mas, diante de um adversário que privilegia tanto a velocidade, podem ser sacados da equipe titular para a entrada de jogadores com maior vigor físico.

O #TimeDeGuerreiros finalizou a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, válido pela 16ª rodada do @Brasileirao!



📸: Lucas Merçon/FFC

Com certeza acontecerá uma mudança na lateral esquerda, onde Danilo Barcelos será desfalque após receber o terceiro cartão amarelo no último domingo, em confronto contra o Bahia. A tendência é que Egídio ocupe a posição.

A notícia positiva é que não há mais jogadores afastados por contaminação pelo novo coronavírus. O tricolor teve um surto de covid-19 que fez dez atletas testarem positivo de uma só vez.

Desfalques de selecionáveis

Já o Atlético-MG chega embalado ao confronto. E o objetivo é conquistar mais três pontos que permitam que a equipe mantenha com conforto a liderança da competição.

Porém, o técnico argentino Jorge Sampaoli terá um desafio a mais neste jogo, montar a equipe sem três jogadores que estão a serviço de suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 (Catar).

⚽💪🏽 O treino desta terça-feira fechou nossa preparação para o jogo contra o Fluminense!



📸 Veja o álbum de fotos da atividade: https://t.co/kFV8GyjLgP



Vamos, #Galo! #CAMxFLU 🏴🏳️

O zagueiro paraguaio Junior Alonso será o primeiro a retornar ao Galo, mas apenas na noite de quarta, sem tempo hábil para enfrentar o Fluminense. Um dia depois quem retorna é o meio-campista equatoriano Alan Franco. Na sexta quem volta é o atacante venezuelano Jefferson Savarino.

Mas, mesmo com estes desfalques, a expectativa é de que o Galo faça um bom jogo e consiga sair com a vitória.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Atlético-MG e Fluminense ao vivo nesta quarta. O Show de Bola Nacional começa às 21h com locução de Felipe Rangel, comentários de Mario Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Bruno Mendes. Você ouve a Rádio Nacional aqui:

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.