Brusque derrota Londrina e assume liderança do Grupo B da Série C

Em jogo atrasado da 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Brusque derrotou o Londrina por 2 a 1 nesta quinta-feira (1), no Augusto Bauer, e assumiu a liderança do Grupo B da competição, com 19 pontos. A equipe paranaense permanece com 11 pontos, na 6ª colocação.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Brusque aproveitou melhor as oportunidades e saiu para o intervalo com a vantagem de 2 a 1. O time catarinense abriu o placar aos 20 minutos. Cobrança de falta na área e Claudinho finalizou. Dalton defendeu, mas, no rebote, Garcez arrematou para o fundo do gol.

O Brusque ampliou sete minutos depois. Thiago Alagoano soltou a bomba para Dalton espalmar. Ligado no lance, Garcez aproveitou a bobeada da defesa e ampliou. O Londrina diminuiu logo em seguida. Cruzamento de Danilo pela direita, que Carlos Henrique completou de cabeça: 2 a 1.

O Londrina criou boas oportunidades na primeira metade do segundo tempo. Aos 6 minutos, Matheus Bianqui arriscou de fora da área, mas Zé Carlos espalmou. O meio campista tentou novamente, aos 14 minutos, e a bola passou perto do gol do Brusque.

O time catarinense só respondeu aos 34 minutos, com Zé Mateus, que jogou para fora. Dois minutos depois, o Brusque quase ampliou, novamente com Zé Mateus. Ele entrou na área, sozinho, mas finalizou na rede pelo lado de fora. A última chance de empate do Londrina veio aos 48 minutos, mas Zé Carlos defendeu a finalização de Alan Cardoso.

Na próxima rodada, o Londrina recebe o Volta Redonda, domingo (4) às 16h no Estádio do Café. O Brusque enfrenta o Criciúma, segunda-feira (5) às 20h no Augusto Bauer.

