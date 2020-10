Clubes e astros do futebol prestam homenagem pelos 80 anos de Pelé

O aniversário de 80 anos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, celebrado nesta sexta-feira (23), não passou batido pelo mundo do futebol. Clubes, CBF, jogadores da atualidade e do passado e até a Fifa, entidade máxima da modalidade, prestaram homenagens ao eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira.

O Peixe, aliás, abriu as comemorações nos primeiros minutos do "dia mais importante do futebol", como relata a postagem no Twitter. "Uma lenda que superou todos os limites e se tornou o principal nome do esporte. Vida longa ao nosso Rei!", completa a publicação do clube, que terá uma live (transmissão ao vivo) alusiva às festividades de Pelé, nas redes sociais, a partir das 15h (horário de Brasília), com a participação de ex-jogadores e a apresentação de um selo comemorativo do Correios, lançado pela manhã.

23 de outubro. O dia mais importante do futebol. O aniversário do maior de todos os tempos.⁣

⁣

Feliz aniversário, Rei @Pele! 80 anos de uma lenda que superou todos os limites e se tornou o principal nome do esporte.⁣

⁣

Vida longa ao nosso Rei! 👑 #Pelé10x8 pic.twitter.com/eQJoJ1DxIi — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 23, 2020

Outros times brasileiros também prestaram homenagens a Pelé. O Fluminense, por exemplo, lembrou a vez que o Rei vestiu a camisa do clube em um amistoso na Nigéria. Corinthians - afirmando que o Timão era a equipe de infância do Atleta do Século no futebol de botão - e São Paulo, rivais históricos do Santos, também publicaram mensagens.

O perfil da Copa do Mundo da Fifa fez reverência a Pelé em diferentes publicações. A entidade recorda fotos antigas, divulga um vídeo com vários depoimentos atuais e históricos de ex-jogadores e personalidades e reforça o posto histórico do brasileiro, com uma imagem em que ele festeja o tricampeonato mundial de 1970, acompanhada pela frase: "Quando você tem 80 anos e ainda é o rei".

#Pele80 #ORei80



🗣️ To honour @Pele, FIFA spoke to countless football legends about him. Here are some of the best comments, coupled with some of standout quotes about 'The King' throughout history from @NelsonMandela, @MickJagger & others



👉 https://t.co/iAnivrzOOq pic.twitter.com/ccSgnewmsS — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2020

Em outra postagem da Fifa, um vídeo compila lances de Pelé e mensagens da atacante Marta, do técnico alemão Jurgen Klopp - que aparece cantando parabéns, em inglês - e de ex-jogadores como os alemães Bastian Schweinsteiger e Franz Beckenbauer e os brasileiros Cafu e Pepe. Este último, amigo e parceiro do Rei no Santos, resume: "Ele é de outro planeta".

As redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também recordaram os 80 anos de Pelé em uma série de postagens com vídeos de ex-jogadores como Sissi, antiga camisa 10 da seleção feminina, Pepe e Ronaldo Fenômeno prestando homenagens ao Rei. A entidade publicou ainda uma animação do icônico gol marcado na final da Copa de 1958, em que Pelé dá um chapéu em um marcador da Suécia, antes de finalizar.

Os gols do Rei Pelé são verdadeiras obras de arte, não é mesmo? Essa pintura da Copa de 58 está eternizada em nossas mentes e, agora, nos traços do @danirarte!#Pele80 #ORei80 pic.twitter.com/ih0MubBUyB — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2020

A data ainda foi lembrada por ídolos do futebol nacional, como o ex-atacante Romário e os ex-meias Rivaldo e Kaká. No exterior, o ex-goleiro alemão Oliver Kahn, o camaronês Samuel Eto'o e o ex-atacante inglês Michael Owen, além de clubes como a italiana Roma e o alemão Eintracht Frankfurt - que recordou o dia em que sofreu quatro gols de Pelé - também deixaram registradas homenagens.