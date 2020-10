Com a camisa do Grêmio, Falcão estreia na Liga Fut7 Nacional

Considerado por muitos o melhor jogador de futsal de todos os tempos, Falcão estreia neste sábado (31) na Etapa Sul da Liga Fut7 Nacional com a camisa do Grêmio. Com transmissão da TV Brasil, a partida contra o Estudiantes (RS) será realizada às 12h10, na Arena Rodrigo Mendes, em Porto Alegre. O jogador, de 43 anos, conheceu as instalações do clube nesta sexta-feira (30).

Próximo de fazer o seu primeiro jogo pelo Tricolor Gaúcho, Falcão mostra-se motivado com o novo desafio.

“Eu inicio uma história que espero que seja duradoura. O Fut7 está crescendo muito, e o Grêmio abraçou esta ideia. Tenho que agradecer ao Grêmio por abrir portas para os outros esportes; isso gera mais empregos. Além disso, essa iniciativa leva o Fut7 a certos lugares a que o futebol não chega, podendo atender outro público. Da minha parte, só tenho a agradecer ao torcedor pelo carinho. Pode ter certeza de que é o início de uma grande história”, afirmou Falcão.

Dezesseis clubes disputam a Etapa Sul, que será definida neste fim de semana em Porto Alegre. As equipes estão divididas em quatro grupos, formados por quatro componentes. Os três mais bem colocados de cada chave terão acesso a uma eliminatória, que vale vaga na fase final da etapa. Ao todo, seis equipes garantem acesso às Superfinais.

No grupo A, estão Peñarol Guaíba (RS), Avaí (SC), Estudiantes (RS) e Grêmio (RS). Já o grupo B é composto por Cavoka (SC), Internacional (RS), Atlético Sarandi (RS) e Metropolitano (SC). Pelo Grupo C, entram em campo Independente Alvorada (RS), Rosário Central (RS), Chapecoense (SC) e Ponte Preta (SP). No grupo D, disputam vaga Teresópolis (RS), Marcílio Dias, Lance Sapucaia Fut7 (RS) e Figueirense (SC).