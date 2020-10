Craque Falcão é reforço do Time de Futebol 7 do Grêmio

Nesta quarta-feira (28), o Grêmio anunciou a contratação do Falcão, melhor jogador da história do futsal. O craque vai participar da equipe de Futebol 7 do clube gaúcho na temporada de 2020. Aos 43 anos, ele será apresentado na sexta-feira (30) na Arena do Grêmio, às 11h.

O ídolo vestirá a camiseta 12 do Tricolor nas disputas das competições oficiais desse ano, a Liga Fut7 Nacional, principal competição brasileira da modalidade, e a Liga das Américas - Libertadores da América de Futebol de 7.

Durante a carreira nas quadras, Falcão se transformou em uma lenda do esporte. Anotou 401 gols com a camiseta da Seleção. Como profissional, tem mais de 3 mil gols e foi escolhido por 4 vezes o melhor jogador do mundo.

A estreia do craque está prevista para sábado (31), às 12h10. Será o primeiro jogo da equipe na Liga Fut7 Nacional, diante do Estudiantes (RS). A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil, com narração de Daniel Oliveira.

A partida do Grêmio fecha uma rodada dupla de muita bola rolando na tela da TV Brasil. Antes, a partir das 11h, tem Ponte Preta (SP), atual campeã paulista, e Chapecoense (SC), campeã da Copa do Brasil, abrindo a jornada esportiva. O duelo terá a narração de Ângelo Afonso.