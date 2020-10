Djokovic toma susto, mas bate espanhol em Roland Garros

O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, chegou pela décima vez na carreira à semifinal do torneio de Roland Garros, mas levou um susto com o que parecia ser uma lesão antes de bater o espanhol Pablo Carreño Busta por 4-6, 6-2, 6-3 e 6-4 nesta quarta-feira (7).

Um mês após ser eliminado do US Open por atingir acidentalmente uma árbitra de linha com uma bolada enquanto enfrentava o mesmo Carreño Busta na quarta rodada, o sérvio de 33 anos se viu novamente em maus lençóis.

Porém, desta vez o que o afligiu foram aparentes problemas físicos. O primeiro cabeça de chave do torneio estava usando uma fita ortopédica na nuca, e ainda precisou de atendimento médico na parte superior do braço.

Carreño Busta, que perdeu na semifinal do US Open após liderar a partida contra Alexander Zverev por dois sets, tirou vantagem da situação delicada de Djokovic para conquistar o set de abertura (o primeiro perdido pelo sérvio no torneio).

Top moments from the 🔝 player



Novak Djokovic highlights 👇#RolandGarros pic.twitter.com/cwk5eMpw6N — Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020

Djokovic conseguiu salvar alguns break points no início do segundo set antes de elevar sua performance em um momento importante do jogo, garantindo os dois próximos sets.

O espanhol até fez frente, mas Djokovic foi superior nos momentos decisivos, e apenas uma quebra de serviço no quarto set foi necessária para garantir o confronto com o grego Stefanos Tsitsipas, a trigésima oitava semifinal de Grand Slam disputada pelo sérvio em sua carreira.

Djokovic enfrentará nas semifinais o grego Stefanos Tsitsipas, enquanto o outro finalista sairá do duelo entre o espanhol Rafael Nadal e o argentino Diego Schwartzman.