Dupla de Stefani se classifica à semifinal de WTA de Ostrava

A paulistana Luisa Stefani e a nova parceira, a canadense Gabriela Dabrowski, avançaram à semifinal de duplas no WTA de Ostrava (República Tcheca), após vencerem por 2 sets a zero - parciais 6/4, 7/6 (7/4) - a dupla da tcheca Barbora Strycova, atual número 2 do mundo nas duplas, com a norte-americana Bethanie Mattek. Este é o último torneio de duplas da brasileira nesta temporada. Stefani montou nova dupla com Dabrowski - númrero 10 do mundo em duplas - porque sua parceira habitual, a norte-americana Hayley Carter, encerrou a temporada após a participação em Roland Garros.

“Foi um bom nível de duplas. Esse é o tipo de jogo que a gente precisa e mais legais. Bem feliz com a vitória e da maneira como atuamos. Prontas para a próxima rodada, sinto que nosso jogo encaixou bem e que melhoramos algumas coisas em relação à primeira rodada, era um jogo bem duro", disse Stefani ao fim da partida.

As adversárias da parceria Stefani-Dabrowski na semifinal serão as vencedoras do confronto desta quinta-feira (22), entre a dupla da polonesa Magda Linette e a suíça Jill Teichmann e as tchecas Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova. A semifinal será na sexta (23), em horário a ser definido pelos organizadores.