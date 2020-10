Figueirense goleia Oeste pela Série B

O Figueirense goleou o Oeste por 4 a 1, nesta sexta (2) no Estádio Orlando Scarpelli (Florianópolis). A partida foi válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe do treinador Elano deixou o Z-4 e soma agora 13 pontos. Já os paulistas seguem na lanterna da competição com apenas 6 pontos.

A-C-A-B-O-U! ⌛

⠀

Figueirense 4x1 Oeste!

⠀

Com gols de Brunetti, Dudu, Sidimar (contra) e Diego Gonçalves, vencemos o Oeste no Scarpellão. 🌪️

⠀

Obrigado pelo apoio de sempre, Nação! A luta continua! 🏴🏳️

#FFCxOES | #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/rmlOEL4Ot5 — Figueirense FC (@FigueirenseFC) October 2, 2020

A primeira vitória dos catarinenses dentro do próprio campo começou a ser construída aos 4 minutos com Brunetti. Foi o primeiro gol do lateral com a camisa do Alvinegro catarinense. Aos 13, de pênalti, Dudu ampliou. Aos 30, o zagueiro Renan Fonseca descontou para o Oeste, comandado pela primeira vez por Thiago Carpini. Na segunda etapa, Diego Gonçalves e Sidimar (contra) completaram o placar para os anfitriões.

As equipes voltam a campo na próxima semana. O Oeste joga na segunda-feira (5), às 20h contra o Operário na Arena Barueri. Na terça-feira (6), às 19h15, o Figueirense vai a Maceió encarar o CSA no Estádio Rei Pelé.

