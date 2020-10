Fórmula 1: Lewis Hamilton conquista pole position no GP de Portugal

A Mercedes fez dobradinha no treino classificatório para o Grande Prêmio (GP) de Portugal de Fórmula 1, em Portimão, neste sábado (24). O hexacampeão mundial Lewis Hamilton conquistou a pole position, a 97ª da carreira na categoria. Na última volta, com o tempo de 1min16s652, o britânico superou seu companheiro de equipe Valtteri Bottas por 0s102. O finlandês atingiu a marca de 1min16s754.

A rapid final run, and a 9️⃣7️⃣th pole for @LewisHamilton 💪



The moment he put it on pole at @AIAPortimao 👏#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/kgZtq2431b — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Na sequência, na terceira posição, ficou o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing. Em seguida, apareceu o melhor colocado da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc. Já o mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, alcançou a quinta posição.

Recorde à vista

O Autódromo Internacional do Algarve pode ser o palco no qual Hamilton baterá mais um recorde do alemão Michael Schumacher. Ambos possuem 91 vitórias na história da F1. Assim, caso o britânico alcance o lugar mais alto do pódio no GP de Portugal, que começará às 10h10 do próximo domingo (25), ele se tornará o recordista solitário em número de conquistas na categoria.

Com 230 pontos conquistados, o piloto da Mercedes já venceu sete corridas das 11 disputadas na temporada 2020.

