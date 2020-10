Inter vence Atlético Goianiense e tem vantagem na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (28), Atlético Goianiense e Internacional estrearam na Copa do Brasil em situações opostas na temporada. Enquanto os gaúchos lideram o Campeonato Brasileiro, os goianos estão na zona de rebaixamento.O jogo ocorreu no Estádio Olímpico em Goiânia.

Por isso, o Inter poupou vários dos atletas considerados titulares. E, mesmo assim, começou a partida em um ritmo intenso. Antes dos 10 minutos da etapa inicial, já havia perdido três oportunidades, com Nonato, William Pottker e Marcos Guilherme. Até que a pressão surtiu efeito aos 12 minutos. Marcos Guilherme foi no fundo e cruzou para o argentino Leandro Fernández. O atacante cabeceou para marcar o primeiro gol com a camiseta colorado e abrir o placar no Estádio Olímpico.

À frente no placar, o Inter diminuiu o ritmo e correu algum risco. O Atlético Goianiense chegou a ter um pênalti marcado pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique aos 22 minutos. Mas, depois da reclamação intensa dos jogadores do Inter, ele foi ao VAR e anulou corretamente a marcação, já que o atacante da equipe da casa se atirou depois de driblar o goleiro Marcelo Lomba. Depois disso, a partida se arrastou até o intervalo sem maiores emoções.

Os anfitriões partiram com tudo na busca da igualdade. Mas não criaram grandes oportunidades. Por exemplo, aos sete minutos, Hyuri chegou a cabecear na área do Inter. Só que a bola subiu demais. Depois, aos 10, Hyuri, novamente, ganhou dos defensores pelo alto. Dessa vez a bola passou perto da trave. Mas foi para fora.

Insatisfeito com a lentidão da equipe rubra, o técnico argentino Eduardo Coudet colocou em campo dois titulares, Edenílson e Patrick, aos 12. Logo depois, as mudanças surtiram efeito. Aos 15, em bela troca de passes, Leandro Fernández deixou o lateral-esquerdo Moisés de frente com o goleiro Jean. O atleta colorado não desperdiçou a chance. Concluiu forte e rasteiro. A bola ainda bateu na trave e entrou.

Aos 44 minutos, o atacante Wellington Rato entrou na área do Inter com a bola dominada e foi derrubado por Abel Hernández. Pênalti para o Atlético. Jean, o goleiro da equipe da casa, cobrou e fez para o Dragão. Placar final: 2 a 1 para o Internacional.

O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (3), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h30. O Internacional avança às quartas de final vencendo ou empatando. Ao Atlético Goianiense resta vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou fazer dois gols de diferença e avançar diretamente à próxima fase da Copa do Brasil.