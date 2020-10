Jogos de Tóquio: Bia Ferreira conquista Torneio de Boxe dos Balcãs

A brasileira Bia Ferreira conquistou neste sábado (24) o Torneio de Boxe dos Balcãs, na categoria até 60 kg. A competição, realizada em Sófia (Bulgária), foi a primeira internacional da qual a atleta baiana (uma grande esperança de medalha para o Brasil nos Jogos de Tóquio) participou após o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A CAMPEÃ VOLTOU!🥊



Bia Ferreira ficou afastada do ringue por causa da pandemia, mas já está de volta à rotina... de títulos! 🏆



A campeã mundial conquistou pela terceira vez🥇🥇🥇 o Torneio dos Balcãs, na 🇧🇬.



Pra melhorar, todas as 5 atletas do 🇧🇷 ganharam medalhas! 👏👏👏 pic.twitter.com/LhPg48Ql3L — Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2020

Para garantir a medalha de ouro, a brasileira, venceu três lutas, a última delas, na final contra Donjeta Sadiku, do Kosovo.

Após a conquista, Bia postou em seu perfil no Instagram uma mensagem na qual afirmou: “Como é bom voltar aos ringues!”.

Esperança em Tóquio

Bia Ferreira é uma das maiores esperanças brasileiras de medalha nos Jogos de Tóquio (Japão). Antes da pandemia do novo coronavírus, ela vinha numa excelente fase. Ao longo do segundo semestre do ano passado colecionou conquistas importantes: a medalha de ouro no Pan de Lima (Peru), a prata nos Jogos Mundiais Mitares em Wuhan (China) e o ouro no Mundial de Boxe da Rússia.