Leonardo Santos vence 200 medley com recorde pessoal, na Hungria

O nadador Leonardo Santos foi o destaque brasileiro nesta segunda-feira (26) na abertura da quarta etapa da Liga Internacional de Natação (ISL, na sigla em ingês), em Budapeste (Hungria). Integrante do Team Iron masculino, o carioca venceu a prova dos 200 metros medley com o tempo de 01min52seg84. Foi a melhor marca pessoal do atleta e a segunda da temporada. O tempo anterior obtido pelo nadador foi 1min53seg38, no Mundial de Piscina Curta, em 2018, Hangzhou (China). Leonardo Santos e dois compatriotas - Guilherme Basset e Nicholas Santos - fazem parte do Team Iron, equipe com outros 13 nadadores de várias nacionalidades.

Ontem (25), o Brasil já havia se destacado nas disputas individuais ,com três atletas chegando em terceiro lugar, em três provas distintas. Luiz Altamir completou os 200 m borboleta em 01min52seg87, Marcelo Chierighini fechou os 100 m livre em 46seg49, e Breno Correia encerrou os 200 m livre 01min43min27, fecharam as provas em terceiro lugar. O trio faz parte da equipe Aqua Centurions, com outros 12 atletas estrangeiros.

O que é a ISL?

A Liga Internacional de Natação é um evento disputado por equipes de atletas de vários países. A edição deste ano inclui dez etapas classificatórias, todas na capital húngara. Em cada uma delas, os times somam pontos de acordo com a classificação de seus integrantes nas provas. Depois das disputas classificatórias, previstas para ocorrer até o dia 10 de novembro, ocorrerão as semifinais, entre os dias 14 e 16 de novembro. A final está programada para os dias dias 21 e 22 de novembro. As disputas são transmitidas ao vivo no site da ISL.

Confira abaixo os atletas brasileiros e suas respectivas equipes no ISL:

Brandonn Almeida (New York Breakers)

Marco Antonio Ferreira, Fernando Scheffer e Felipe França (LA Current)

Guilherme Guido e Vinicius Lanza (London Roar)

Guilherme Basseto, Nicholas Santos e Leonardo Santos (Iron Aquatics)

Bruno Fratus (Tokyo King Frogs)

Matheus Santana (DC Trident )

Breno Correia, Marcelo Chierighini, Pedro Spajari, Leonardo de Deus, Luiz Altamir Mello, Gabriel Santos, e Fábio Santi ( Aqua Centurions / masculina)

Larissa Oliveira e Etiene Medeiros (Aqua Centurions / feminina)

Felipe Lima (Energy Standard)

Jhennifer Conceição Alves (Toronto Titans)