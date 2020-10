Presidente do Peru diz que erros do juiz mancharam vitória do Brasil

A derrota do Peru por 4 x 2 para o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022 foi marcada por "erros grosseiros" do árbitro e deveria ser revisada e corrigida, disse o presidente peruano, Martín Vizcarra, nesta quarta-feira (14).

O jogo cheio de ação disputado no Estádio Nacional de Lima na noite de terça-feira (13) estava empatado até os últimos minutos, quando o Brasil marcou dois gols decisivos.

A seleção brasileira venceu por 4 x 2 com a ajuda de dois pênaltis, ambos convertidos por Neymar, e um quarto gol nos acréscimos, marcado após o zagueiro peruano Carlos Zambrano ser expulso por dar uma cotovelada no rosto do atacante brasileiro Richarlison.

Vizcarra disse ter ficado irritado e inquieto com o resultado e as decisões da arbitragem, que deixaram o Peru na parte inferior da tabela de classificação das Eliminatórias após dois jogos, com um ponto em seis possíveis.

"Infelizmente, tenho que falar como torcedor, como cidadão. O árbitro (chileno) desequilibrou um jogo bem elaborado", disse Vizcarra a repórteres após uma reunião de gabinete no palácio presidencial. "Que a Fifa, por meio de medidas internas próprias, corrija esses erros contundentes que afetaram a equipe, afetaram a torcida e todo o país. Ainda temos esperanças de nos classificar para o Mundial e esperamos que os erros grosseiros que mudaram o jogo não se repitam no futuro", acrescentou Vizcarra.

Os quatro primeiros colocados nas Eliminatórias Sul-Americanas de 10 times se classificam automaticamente para o Mundial de 2022 no Catar, e o quinto colocado vai para uma repescagem.

O Peru se classificou para a Copa do Mundo na Rússia em 2018, sua primeira participação no evento desde 1982.

Confira a tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022.