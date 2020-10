Raikkonen e Giovinazzi ficam na Alfa Romeo para temporada 2021 da F1

O piloto mais experiente da Fórmula 1, Kimi Raikkonen, e o italiano Antonio Giovinazzi correrão pela Alfa Romeo na próxima temporada, informou a equipe suíça nesta sexta-feira (30). Raikkonen, o campeão mundial de 2007 que agora está com 41 anos, detém os recordes de mais corridas inscritas (327) e iniciadas (324) por qualquer piloto na história do esporte e é o mais velho no grid de largada. O finlandês mostrou em Portugal, no fim de semana passada, que ainda tem espírito de luta, ultrapassando dez carros na primeira volta.

"Alfa Romeo... é mais do que uma equipe para mim, é como uma segunda família", disse Raikkonen, que começou na categoria com a equipe quando ela se chamava Sauber. Ele venceu seu único título mundial em 2007 com a Ferrari.

"Muitos dos rostos que estavam ao meu redor quando fiz minha estreia na Fórmula 1 em 2001 ainda estão aqui e a atmosfera única desta equipe é o que me dá aquela motivação extra para continuar naquela que será minha 19ª temporada no esporte", recorda o finlandês. E acrescentou: "Eu não estaria aqui se não acreditasse no projeto da equipe e no que sentimos que podemos alcançar juntos. Esta é uma equipe que valoriza o trabalho árduo acima das palavras e isso se encaixa bem no meu estilo"..

Giovinazzi, de 26 anos, entrará em sua terceira temporada na Fórmula 1. O anúncio da equipe com motor Ferrari antes do GP de Emilia Romagna neste fim de semana, no circuito italiano de Imola, deixa a Haas como o destino certo para o piloto da Ferrari Academy, Mick Schumacher, que atualmente lidera o campeonato de Fórmula 2.