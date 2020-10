Melo e Kubot se classificam à semifinal de duplas do Aberto de Viena

O mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot se classificaram nesta quinta-feira (29) às semifinais do ATP 500 de Viena ao vencerem por 2 sets a 0 a dupla do austríaco Jurgen Melzer com o francês Edouard Roger-Vasselin. Após uma hora e 26 minutos de partida, Melo e Kubot levaram a melhor com parciais de 7/5 e 6/3.

No próximo sábado (31), a parceria Brasil-Polônia enfrenta um pedreira: os alemães alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies - o horário da partida será definido amanhã (30). Os atuais campeões de Roland Garros avançaram após eliminarem a dupla de outro brasileiro, Bruno Soares e o parceiro croata Mate Pavic, na primeira partida das quartas de final desta tarde. O confronto foi uma reedição da final de Roland Garros, em setembro. Os parceiros bávaros começaram arrasadores: venceram o primeiro set por 6 a 1, mas Soares e Pavic reagiram, levaram a melhor no segundo set por 6-4 e a decisão foi para o match set point. Após uma disputa acirrada, os alemães fecharam na frente por 10-8 e selaram a classificação às semifinais.

O próximo desafio de Soares e Pavic será o Masters Mil de Paris (França) que começa na próxima segunda-feira (2 de novembro).