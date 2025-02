Real está perto de renovar com Vini Jr em meio a interesse saudita

Contrato do atacante brasileiro termina no final da temporada 2026-27

O Real Madrid está próximo de acertar a renovação do contrato do atacante Vinicius Jr, depois que ambas as partes passaram a negociar em janeiro, em meio ao interesse do futebol da Arábia Saudita em contratar o melhor jogador do mundo pela Fifa com um montante recorde, disseram várias fontes nesta quinta-feira (13).

Apesar do atual contrato do jogador acabar apenas no fim da temporada 2026-27, os atuais campeões espanhóis entraram em contato com os empresários do jogador no mês passado para renovar o contrato e encerrar o interesse saudita, que já dura mais de um ano.

Uma fonte próxima ao jogador afirmou que, apesar dos vários contatos feitos pela Arábia Saudita para uma possível transferência para o Al Ahli, um contrato formal nunca foi discutido, e a confiança dos sauditas no negócio diminuiu nos últimos meses.

O Real negou ter sido procurado por autoridades sauditas, mas uma fonte próxima ao clube afirmou que a equipe foi sim contatada por pessoas do Fundo de Investimento Público saudita durante a Supercopa Espanhola, em Jeddah, no começo de janeiro, perguntando sobre Vinicius Jr.

Os campeões europeus, contudo, não mostraram interesse em negociar o jogador, lembrando que o pagamento da cláusula de rescisão do atleta de 24 anos, avaliada em 1 bilhão de euros (R$ 6,1 bi), seria a única forma de ceder o brasileiro.

“Não sei de nada, ninguém falou comigo sobre a proposta saudita]”, disse Vinicius Jr à TNT Sports depois da vitória do Real Madrid, por 3 a 2, contra o Manchester City, na primeira partida dos playoffs da Liga dos Campeões, na terça-feira (11). “Eles precisam falar com o presidente [do Real]. Espero poder ficar aqui por muito tempo” .“É sempre muito bom ter conversas com o Real Madrid sobre a minha renovação. Eu tenho contrato até 2027, mas sempre falei sobre o meu desejo de jogar aqui por muito tempo, poder fazer história aqui”, acrescentou.

O Real anunciou a última extensão de contrato de Vinicius Jr em outubro de 2023, um acordo de quatro anos que teria a previsão de um salário de 13,5 milhões de euros (R$ 81 milhões) por temporada.

O jogador optou por um acordo mais curto e com incentivos, em vez do contrato padrão de cinco a seis anos de duração, como acontece com a maioria dos jogadores do Real, apostando assim em seu progresso como uma das maiores promessas do futebol europeu.

Salário top

Após a conquista do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões no ano passado, além do prêmio de melhor do mundo, fontes disseram que Vinicius Jr recebeu vários bônus por performance e lealdade, aumentando seus vencimentos para o maior valor do elenco.

O clube e os jogadores não divulgam dados contratuais, mas fontes afirmam que o salário de Vinicius Jr já é similar ao do francês Kylian Mbappé, de cerca de 18 milhões (R$ 108,5 mi) de euros por ano.

O contrato do francês, contudo, inclui luvas de 100 milhões de euros e um grande percentual pelos seus direitos de imagem, tornando-o assim um dos atletas mais bem pagos do mundo.

Há crescente otimismo entre Real e Vinicius Jr de que uma renovação seja assinada em breve.

Uma fonte próxima ao jogador afirmou que ele não tem interesse em mudar de clube na Europa e que só começaria a ouvir propostas da Arábia Saudita se elas fossem superiores a 1 bilhão de euros.

Há interesse da Arábia Saudita de transformar o jogador em embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será realizada no país.

